ALERTA : El Agua de Cazalla declarada no apta para el consumo humano

La Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, a través de la Delegación Territorial en Sevilla, ha emitido este miércoles una resolución en la que se declara como no apta para el consumo humano el agua del municipio de Cazalla de la Sierra (Sevilla) tras hallar "valores superiores de turbidez". Los niveles altos fueron detectados en una prueba el pasado 3 de noviembre que, posteriormente, se confirmaron en una segunda muestra cuyos resultados se han obtenido este miércoles.

En una nota de prensa, la Junta ha detallado que el informe emitido señala que el agua suministrada no podrá utilizarse para beber ni en el proceso de preparación o elaboración de los alimentos. No obstante, ha indicado que "no existe inconveniente sanitario para utilizarla para la limpieza del hogar y la vajilla, así como para el aseo personal". Cazalla es el segundo municipio con el agua declarada no apta para el consumo después de Lora del Río.

Asimismo, deberá ser el Ayuntamiento, como gestor de la zona de abastecimiento, el encargado de comunicar a la población afectada la calificación del agua y los usos permitidos, además de proporcionar suministro a la población afectada en tanto se mantenga la no aptitud de consumo de agua. En el caso de que se opte por agua embotellada y camiones cisterna deberá solicitarse el informe sanitario vinculante de la Delegación territorial.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra deberá analizar este parámetro en tres muestras consecutivas que tendrán que tomarse, al menos, con 24 horas de diferencia entre una y otra --es decir, con una frecuencia diaria-- hasta que los valores paramétricos afectados estén dentro de lo que establece la norma.