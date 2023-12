Antonio Burgos, genio y figura

Cuando Antonio Burgos estuvo amenazado por ETA, un delegado del Gobierno en Andalucía le dijo que si quería una pistola, a lo que el articulista, fallecido hoy en su Sevilla natal a los 80 años, respondió rápidamente "¿Tú qué te crees, que yo soy Gary Cooper?", una respuesta que reflejaba su carácter y una retranca con la que a diario decoraba su columna.

Esa rapidez, que ha lucido siempre en las asociaciones de ideas y en las comparaciones que empleaba en sus artículos, con los que a diario ha ejercido un magisterio costumbrista, la utilizó también los largos años en los que, según atestiguan los que trabajaron con él en el diario 'ABC' de Sevilla, "llevaba el periódico en la cabeza" a la hora de levantar páginas o cerrar ediciones.

Él mismo explicó en una entrevista que a diario tenía que hacer dos periódicos, uno con la información que llegaba cada día a la redacción de 'ABC' y otro, cuando llegaba a su casa, su artículo, bajo el epígrafe "El Recuadro", el mismo que durante una época empleó también Azorín, con el que no compartió rasgos estilísticos, por más que al maestro del 98 también le ofrecieron un revólver para defenderse de los bandoleros cuando emprendió "La ruta de Don Quijote".

Alguien dijo que el Recuadro de Antonio Burgos era como la Biblia de Sevilla y, en efecto, si por un lado su conocimiento de la historia y de los valores de la ciudad, así como la defensa y conocimiento de sus tradiciones, podían equivaler a un 'Antiguo Testamento', el seguimiento de la actualidad y el mantenimiento del pulso informativo que siempre mantuvo pudieron constituir el 'Nuevo'.

Durante decenios, ninguna voz ha sido más influyente que la suya en la ciudad de Sevilla, en defensa de la cual fue inflexible, como demostró su salida de 'ABC' por oponerse a la remodelación de la Plaza de Toros de la Maestranza para que, con motivo de la Expo 92, el coso taurino pudiera acoger más público.

Su determinación, sus críticas, casi siempre humorísticas, su profundo conocimiento de tantos personajes pintorescos y de tantos grandes personajes, no siempre le granjearon simpatías y los lectores de prensa se dividían, como también sucede en el fútbol y en los toros, entre los que no podían pasarse sin su recuadro y los que alardeaban de no leerlo nunca.

En sus artículos, contradecía por igual a 'progres' y 'carcas', tal vez con el íntimo convencimiento de que en eso consistía su oficio, un oficio que trasladó a sus libros, ya que si en pleno franquismo tituló uno de ellos interrogándose si Andalucía era parte de tercer mundo, en el apogeo de los políticos socialistas en Madrid publicó todo un libelo contra la capital de España.

De sus libros, en los que reflejó su amor a los gatos y sus aficiones taurinas, además de ganar premios de novela, puede que el que más se siga cotizando en las librerías de viejo sea su "Guía secreta de Sevilla", donde rebuscó en los márgenes de la ciudad y, de camino, en los de la naturaleza humana.

Sobre las pasiones que sus artículos y sus determinantes tomas de posición suscitaban dio prueba que en las manifestaciones del 15M se llegaran a vestir camisetas con su nombre y lemas contrarios a su persona, a lo que no pareció concederle mayor importancia o, como mucho y siempre en la intimidad, algún comentario socarrón sobre los antecedentes de tales manifestantes.

Como vivió más que la mayoría de aquellos indignados le dio tiempo a señalarse contra la dictadura con sus artículos en el diario 'Madrid', del que fue corresponsal en Andalucía, y en la revista 'Triunfo', donde se citaron las principales firmas que combatieron al franquismo.

Fue pregonero de la Semana Santa de Sevilla, pero antes le hicieron aguardar ese honor muchos años, de tal modo que cuando en una entrevista un periodista le preguntó sobre cuáles podrían ser las reservas para que pregonara la fiesta mayor de su ciudad, que probablemente conocía como nadie, se limitó a responder con la misma velocidad que cuando lo de la pistola: "¡Pasa palabra!"