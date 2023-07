Antonio del Castillo se harta de ¿Pedro Sánchez?: «No lo soporto»

En el debate televisivo entre los candidatos a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez (PSOE) y Alberto Núñez Feijóo (PP), se vivieron momentos de tensión y fuertes críticas. Sin embargo, uno de los comentarios más llamativos llegó desde las redes sociales, concretamente desde la cuenta de Twitter de Antonio del Castillo, padre de Marta del Castillo, quien desató una controversia al expresar su descontento con uno de los candidatos sin mencionarlo directamente.

En su tuit, Antonio del Castillo escribió: «No lo soporto, chulo, prepotente, payaso, sin educación, mentiroso. Lo tiene todo, bueno mañana cambio de opinión». Si bien no menciona a ningún candidato en particular, se puede deducir que sus palabras podrían dirigirse hacia Pedro Sánchez, líder del PSOE, dado que le ha criticado públicamente en el pasado.