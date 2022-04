Aparejadores de Sevilla podrán actuar como representantes de los contribuyentes ante la Agencia Tributaria de Andalucía

El Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Sevilla se ha adherido recientemente a un acuerdo de colaboración de la Agencia Tributaria de Andalucía, mediante el cual los profesionales que forman parte del COAAT-Sevilla podrán actuar como representantes voluntarios de los contribuyentes. Así, se pretende que puedan prestar su colaboración en la aplicación de los tributos gestionados por la Agencia Tributaria de Andalucía, contribuyendo a facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, a través de la asistencia, presentación y envío de autoliquidaciones, declaraciones, comunicaciones o cualquier otro documento con trascendencia tributaria, previa autorización de los obligados tributarios.

Desde el Colegio de Aparejadores de Sevilla se entiende que al amparo de los cometidos conferidos legalmente a los colegios profesionales, se pretende poner a disposición de todos los consumidores, empresas y profesionales del sector de la edificación, de uno de los sectores productivos más importantes de nuestro país, así como a disposición de los entes locales y de la propia administración, las herramientas necesarias para el crecimiento y el avance social.

Al hilo de esta idea, el presidente de los Aparejadores de Sevilla, José Manuel Flores, ha manifestado que “los aparejadores siempre nos hemos caracterizado por ser pioneros en nuestras iniciativas y por nuestro compromiso con el crecimiento y el avance social. Con esta adhesión aumentamos los servicios a la ciudadanía, facilitamos el cumplimiento de sus obligaciones y ofrecemos el asesoramiento y el acceso a la digitalización. Por tanto, participar en esta prestación de forma eficiente y efectiva, es una obligación que tenemos como colectivo profesional”.

El COAAT-Sevilla, con la firma de esta adhesión, ofrecerá soluciones e ideas innovadoras a los ciudadanos así como aunará esfuerzos con la Administración en la búsqueda de ideas para el desarrollo social y, por supuesto, económico. El presidente del Colegio añade que “asumimos el deber y la responsabilidad de hacer crecer nuestra profesión, ponerla en valor y transmitir su papel de agente necesario para el desarrollo económico y social, centrando nuestra actividad en los intereses del colectivo y de la ciudadanía”.