Basura acumulada sin sentido cerca de Tablada

A escasos metros del casco urbano de la ciudad de Sevilla, en un punto donde, aparentemente nada está más sucio de lo que se ve a simple vista, un grupo de activistas sevillanos se puso a trabajar hace unos días, con el fin no solo de limpiar de basura todo lo posible el entorno, sino además hacer un llamamiento para que no se olvide de que no es más limpio el que más basura recoge, sino el que menos suciedad provoca.

La recogida de basura en Tablada ha sido comandada por un grupo de voluntarios junto al profesor sevillano Enrique Herrero, conocido como 'Quique bolsitas', que recorre distintos espacios cada día intentando concienciar sobre la importancia del cuidado al medio ambiente.

Enrique recorre campos, pueblos y ciudades retirando plásticos y concienciando sobre las consecuencias del cambio climático si no se logra controlar la ‘basuraleza’, y, como explica en sus propias redes sociales, lo intenta “a un ritmo de cuatro limpiezas semanales en 52 semanas al año y durante los 365 días”, de modo que, hasta hoy, han recogido unas 32 toneladas de basura de distintas zonas de la naturaleza.

La suma de varias acciones

La acción de hoy viene a sumarse a otras ciudadanas que vienen sucediéndose desde hace años en el lugar, concretamente en la obra de Landart del artista Txiki López creada en el contexto del proyecto artístico Doñana en Sevilla que contó con la participación de 34 artistas.

Consiste en una sucesión de alcorques, con forma de anillos concéntricos, realizados con escombros y restos humanos recopilados en en las inmediaciones, a la que hoy han añadido un nuevo anillo exterior de mas de 50 metros de diámetro además de dos sinuosas serpientes confeccionadas co las bolsas de residuos, que simbolizan la corriente salada mareal y la dulce proveniente de la inmensa cuenca del Guadalquivir.

Se crea así un clásico e inmenso SOS, que tiene por objeto llamar la atención sobre la necesidad de proteger este espacio natural, profundamente degradado, situado en una zec de la red Natura y donde más próximos se encuentran la comarca del Aljarafe y Sevilla capital.

Basura, animales y ruedas

Lo que se ha encontrado en Tablada, lamentablemente, forma parte del paisaje habitual del trabajo de los activistas ambientales. A escasos metros de las viviendas del casco urbano sevillano y cerca del Aljarafe había neumáticos, basura de todo tipo, y hasta una oveja y un conejo muertos.

Curiosamente, solo ha hecho falta un poco de voluntad para retirar todo de la zona, pero también llama la atención que haya una veintena de personas que hayan decidido alegremente tirar en mitad del campo el neumático usado que han retirado de su coche.

Y no son casos aislados. Si hace unos días recogían más de 1.000 litronas en un paraje de Gerena, poco después hacían lo propio con decenas de bolsas de basura en un paraíso natural de la costa de Cádiz.

A la lista se añade la vía pecuaria de El Cordel de Triana a Villamanrique, en Sevilla, con “kilómetros y kilómetros” de basura de distintos tipos, entre ellos, unos trozos de uralita tirados en mitad del campo sin que se haya retirado el amianto de los mismos.

Cuando se juntan las fuerzas

‘Quique bolsitas’ y su gente no descansan. Y no están solos. Hace poco se juntaron unas 80 personas que recogieron unos 800 kilos de basura en la actividad de sensibilización, concienciación y limpieza del medio ambiente realizada en Sevilla Este, acompañados de sus familias del Centro Bilingüe Lope de Vega y del Colegio Lope de Rueda, asociación de Sevilla Este, otros centros educativos y la incondicional ayuda de Badajoz ecológica con Jose Luis Rubio Cano.

Los servicios de limpieza municipales de Lipasam completaron la labor llevándose todo lo recogido, dejándola zona limpia de basura por completo.