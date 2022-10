Bohórquez y Queipo de Llano en la Macarena: la otra memoria

La historia no siempre es idéntica a la memoria; mucho menos si esta se construye sobre un relato más o menos interesado; al servicio de un determinado interés. La evocación de hechos pasados despierta distintas reacciones según, cómo, cuándo... La recentísima aplicación de la llamada ley de memoria democrática –que la hermandad de la Macarena va a acatar sin pestañear- pretende ajustar cuentas con un pasado que ya no se puede cambiar. Pero ésa es otra historia... Es un debate que, en realidad, nunca ha pertenecido al día a día de la calle sino que ha descendido de los despachos de la política –decidida a fomentar lo que separa en vez de lo que une- a la conversación cotidiana. Las preocupaciones de los sevillanos en general y de los macarenos en particular son otras. Mejor dejarlo ahí...

No se trata ahora de analizar el papel que los generales Bohórquez y Queipo de Llano detentaron en los sucesos que desembocaron en la Guerra Civil o la durísima represión posterior. Seguro que hay voces más autorizadas. El objeto del presente trabajo sólo pretende repasar apresuradamente, sin opinar demasiado, el papel que ambos militares desempeñaron en un momento de extraordinaria relevancia histórica, devocional y patrimonial de una hermandad que había emprendido una apasionante epifanía a lomos del Regionalismo y acabaría redondeando su propia impronta en pleno nacionalcatolicismo.

No hace falta subrayar las airadas reacciones que sigue despertando la controvertida personalidad de Queipo de Llano ni la dureza de sus acciones. Mucho más desconocida es la figura del ubriqueño Francisco Bohórquez Vecina, cuyo legado, al cabo del tiempo, fue mucho, muchísimo más trascendental para la hermandad de San Gil aunque su papel como coronel auditor de guerra sigue estando lleno de esquinas negras. Fue elegido hermano mayor en plena guerra, el 26 de junio de 1938. Para entender las circunstancias de la elección, ajena al verdadero seno de la corporación, hay que constatar que contaba con poco más de un año de antigüedad en la nómina de la hermandad en la que había ingresado el 17 de abril de 1937, poco más de un año antes. En realidad no conocía a los macarenos ni las interioridades de la cofradía pero su condición de militar pesó a la hora de pensar que podría imponerse al tradicional carácter levantisco del tradicional macarenismo.