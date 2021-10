Cascada de apoyos para que el regidor de La Rinconada lidere el PSOE sevillano

No han tardado en reaccionar, siguiendo ese axioma guerrista de que quien se mueve no sale en la foto o alguno más reciente de que puede salir ganando quien no se ponga de perfil. Una cascada de alcaldes de toda la provincia han ido levantando la mano a lo largo del día de ayer para dar su apoyo a su homólogo de La Rinconada, Javier Fernández de los Ríos Torres, que han confirmado definitivamente que optará a la Secretaría General del PSOE de Sevilla en el proceso que el partido concluirá el 19 de diciembre. Fernández, con 49 años recién cumplidos, ha ocupado muchas responsabilidades en las ejecutivas local, provincial, regional y hasta federal del partido, y lleva desde 2007 como alcalde de su pueblo. Ahora da el paso de responsabilizarse del PSOE sevillano cuando el comité socialista debe convocar este jueves el congreso provincial.

Después de su propio comunicado titulado “La fuerza de Sevilla”, el alcalde de La Rinconada insiste que en que “da un paso adelante para impulsar un nuevo tiempo de ilusión en la organización socialista más importante de España” y que lo hace “después de una profunda reflexión avalada por las continuas muestras de ánimo que le han transmitido confianza, ideas y fortaleza”.

Los apoyos con los que ya que contaba e incluso otros no han tardado en hacerse público. El propio secretario general de la agrupación centro del PSOE en Sevilla capital, Juan Carlos Cabrera, ha insistido en “su capacidad de unión, talante y talento”. En ese mismo sentido, el alcalde de Lebrija, Pepe Barroso, lo tenía ya claro ayer por la mañana: “El proyecto de Fernández nace desde el municipalismo y con la firme convicción de unir a todas las agrupaciones de la provincia en torno al proyecto de futuro que Sevilla necesita”, dijo. Para el primer edil de Lebrija, esta etapa de congresos que comenzó con el federal celebrado en Valencia, “debe servir para trasladar a la sociedad la imagen de un PSOE fuerte y unido en torno a un proyecto que sea útil para los vecinos y vecinas, porque somos el partido que lidera las políticas de progreso donde gobernamos y el que representa una alternativa clara frente a las políticas que las derechas imponen en Andalucía”, apostilló Barroso.

No tardaron en seguirlo los alcaldes de Utrera (José María Villalobos), Alcalá de Guadaíra (Ana Isabel Jiménez) y Camas (Rafael Recio), que han formalizado asimismo “nuestra adhesión a un proyecto ilusionante y transformador, con el que gana Sevilla porque parte del conocimiento y de la experiencia municipalista y trabajará con la vocación de sumar y cohesionar cada rincón de la provincial y de la capital”, han dicho los tres en un comunicado conjunto. “Fernández es la persona que reúne las capacidades para dirigir este ciclo de impulso, revulsivo y modernización”, añaden.

Todos muestran su “apoyo sin fisuras” a una candidatura que “es, en esencia, un proyecto de suma y unidad y en clara coordinación y sintonía con los valores socialistas y el cambio que lidera Juan Espadas en Andalucía”.

La misma opinión tenían a última hora de la tarde de ayer los alcaldes de Osuna, Estepa, El Rubio, Aguadaluce, Casariche, Lora de Estepa, Los Corrales, Martín de la Jara, Coria del Río y La Algaba. “Javier es un alcalde con una gran experiencia y capacidad más que patente. Es insaciable en la búsqueda activa de mejoras transformadoras, goza de una gran sensibilidad al tiempo que su capacidad de escucha y atención para resolver los problemas es otra de las virtudes que siempre lo han caracterizado”, expresan conjuntamente en un comunicado.