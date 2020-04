Cierra definitivamente el restaurante Enrique Becerra

El emblemático restaurante Enrique Becerra, enclavado en la céntrica calle Gamazo de Sevilla capital, no abrirá sus puertas una vez sean levantadas las severas restricciones a la actividad implantadas por el estado de alarma derivado de la propagación del coronavirus-Covid-19, porque el empresario hostelero epónimo del negocio ha decidido retirarse por motivos "de salud".

En declaraciones a Europa Press, Enrique Becerra ha explicado que su decisión de cerrar su conocido restaurante no guarda relación con la gran crisis sociosanitaria y económica desencadenada por la expansión del coronavirus Covid-19. En ese sentido, ha detallado que tras haber sido sometido hace aproximadamente a un mes a una operación, su médico le ha advertido de que no puede "estar al frente" de un negocio "tan duro" como el de la hostelería.

"La salud no me acompaña. No puedo cargar peso y estoy incapacitado para seguir trabajando en la hostelería", ha explicado el veterano empresario hostelero, agregando que le ha sido reconocida "la invalidez total". Aunque aún pensaba "aguantar un tiempo más", finalmente ha optado por no continuar con el establecimiento, según ha relatado.