- Fecha y hora: ¡Hoy mismo, martes, 10 de octubre de 2023, desde las 19:00h hasta las 20:00h!

Condiciones para llevarte tu hamburguesa gratis

- Cada persona que llegue a cualquier restaurante Goiko durante el horario mencionado recibirá una hamburguesa Kevin Bacon de forma gratuita.

- La hamburguesa Kevin Bacon obsequiada no incluirá guarniciones, postre, bebida ni ningún ingrediente adicional. Si deseas agregar acompañamientos, deberás pagar el costo adicional.

- La hamburguesa no podrá ser modificada y será exclusivamente para llevar (Take Away).

- Se otorgará un ticket numerado por persona a los primeros 100 clientes que lleguen en el horario mencionado. Este ticket se canjeará por una de las 100 hamburguesas gratuitas disponibles.

- Cada persona recibirá solo una hamburguesa gratuita.

- Al recibir la hamburguesa, será obligatorio entregar el ticket numerado al personal de Goiko.

- Esta oferta no se acumula con otras promociones ni ofertas especiales, excepto por el generoso gesto de Goiko de regalar estas hamburguesas en sus establecimientos.

Así que, si eres un amante de las hamburguesas y quieres disfrutar de una deliciosa hamburguesa Kevin Bacon de forma gratuita, ¡dirígete a tu restaurante Goiko más cercano hoy mismo antes de las 20:00h!

Consulta aquí tu restaurante Goiko Sevilla