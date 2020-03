Condenado a 20 años y tres meses de cárcel el acusado de asesinar a su bebé en El Cerezo

No obstante, y según manifiesta la Audiencia, desde el alta hospitalaria y hasta el 12 de junio, los acusados, "con dejación de sus obligaciones como padres, no le procuraron a su hijo los cuidados que le eran necesarios", de forma que "no siguieron las pautas de alimentación prescritas para el bebé, pues el mismo estaba visiblemente más delgado", y no acudieron asimismo a las siete citas programadas en neonatología durante los meses de abril, mayo y junio, "a las que fueron citados debidamente", mientras que tampoco tramitaron la tarjeta sanitaria del menor para poder realizar los sucesivos controles pediátricos.

La Audiencia añade que el 12 de junio de 2017, la acusada se marchó del domicilio que compartía con el investigado, quien de este modo se quedó a solas con el bebé. En ese espacio temporal, y por circunstancias que se desconocen, el pequeño no cesaba de llorar, lo que "agotó la paciencia" del encausado, quien "cogió a su hijo y con intención de acabar con su vida o sin importarle poner en riesgo la misma, lo zarandeó violentamente en repetidas ocasiones, lo que produjo fuertes movimientos continuados de la cabeza del bebé, de atrás hacia delante, y parando en seco golpeó el lado derecho de su cabeza con tanta energía contra una superficie plana y dura" que "le fracturó el cráneo".