‘Corbatas con alma’ para facilitar la integración de las personas con síndrome de Down

La firma de ropa Álvaro Moreno pone a la venta su lÍnea de “Corbatas con Alma” gracias a un convenio de colaboración con Down España que pretende fomentar la sensibilización de la sociedad hacia las personas con sÍndrome de Down, y especialmente su inclusión laboral.

Las prendas, que incluyen el imagotipo de una cara con una sonrisa vinculado a la marca DOWN, están disponibles en todas las tiendas y en la página web www.alvaromoreno.es a un precio de 12,95 euros y la recaudación de su venta será destinada Íntegramente a Down España para colaborar en la sensibilización de la sociedad hacia las personas con sÍndrome de Down.

Las “Corbatas con Alma” se incluyen en el compromiso de Álvaro Moreno con el proyecto de “Tiendas con Alma”, mediante el que impulsa la inserción laboral directa de personas con sÍndrome de Down en sus tiendas, a través de la contratación de jóvenes. La empresa tiene un permanente compromiso social y unos valores que intenta plasmar en numerosos proyectos solidarios.