Coronavirus: El trance hacia la eternidad marcado por la soledad...

Es lo que nos está imponiendo la pandemia provocada por el COVID-19 actualmente a los ciudadanos de este lugar llamado mundo. ¿Quién hubiese imaginado no poder estar acompañado de seres queridos en sus últimos momentos?, ¿quién hubiese imaginado no ser velado y hacer el trance a la eternidad en la más estricta de las soledades?, ¿qué dimensión alcanza la pérdida en estos momentos para los que nos quedamos? Y, ¿cómo vamos a canalizar tanto sufrimiento?

La medicina moderna actual tiene como fin -cuando se haya hecho todo lo humanamente posible y la enfermedad no tenga cura-, acompañar al paciente para que muera en paz. ¿Cómo vamos a aplicar esto a los pacientes del COVID-19?

El COVID-19 no solo está atentando a nuestra integridad física sino a nuestra psique. Cuando la pandemia finalice saldremos a un mundo distinto al que dejamos atrás hace solo unas semanas y tendremos que estar preparados psicológicamente para afrontarlo. Aún no podemos valorar el impacto psicológico que dejará todo esto en nuestra sociedad, pero sí podemos prever que en los familiares de las víctimas y en los sanitarios que lucharon en primera línea de batalla dejará secuelas psicopatológicas. Estas secuelas se manifestarán en síntomas de ansiedad y depresión favoreciendo la aparición de duelos o efectos complicados.

El no acompañamiento físico a las víctimas en sus últimos días de vida y la prohibición de velarlos no caerá en el olvido para familiares y para todos aquellos sanitarios que lucharon para que no tuviera lugar tan dramático desenlace.

No obstante, estas líneas intentan transmitir esperanza y confianza al lector y pretenden facilitar herramientas que ayuden a afrontar el duelo por los fallecidos. Porque este artículo intenta transmitir la necesidad de no patologizar estos duelos si queremos que la vida continúe y asumimos el compromiso de mejorarla.

Muchas personas públicas definen estos días a esta pandemia, a través de los medios de comunicación, como de guerra y al COVID-19 de enemigo invisible. Si la historia nos sirve para afrontar y mejorar el presente podríamos trasladarnos a la Segunda Guerra Mundial y analizar la conducta de afrontamiento de los supervivientes del Holocausto nazi. El concepto de “resiliencia” se fraguó allí, tal y como lo entendemos ahora. Nuestros hermanos judíos salieron a un mundo diferente tras años de esclavitud, sin nada, con la única opción de empezar de cero con toda la crudeza de su expresión. Este pueblo es el testimonio vivo del ejemplo de superación y enfrentamiento con la adversidad.

Esta pandemia nos está impactando en lo más profundo de nuestra psique, porque está dejando al mundo globalizado al que pertenecemos en jaque y nos impone conectar con la más miserable de nuestras vulnerabilidades y ésta no es otra que la necesidad de control de todo lo que rodea a las personas del siglo XXI.

En estos días la necesidad de conectar con nuestra espiritualidad y el llamamiento a la hermandad se imponen como tablas de salvación a un mundo que se desmorona ante nuestros ojos sin que podamos hacer nada por mantenerlo.

Hoy más que nunca podríamos hacer uso de nuestra libertad, esa de la que hablo Viktor Frankl. Ese concepto de libertad nos transmitía la necesidad de hacernos responsables de nuestro destino, nos capacitaba con el poder de elección, nos transmitía confianza y esperanza para conectar con lo más profundo de nuestra espiritualidad reconfortando nuestras almas.

Quiero cerrar esta reflexión que pretende ayudar a la ciudadanía a encontrar consuelo y amparo ante tanto sufrimiento con una cita celebre que este colega, Viktor Frankl, escribió en 1946: “Al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa: la última de las libertades humanas —la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias— para decidir su propio camino “.

*Raquel Calero es Doctora en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid, Psicóloga General Sanitaria. Experta en Duelo, Psicooncología y Cuidados Paliativos.