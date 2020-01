Cs exige más vigilancia ante la quema de coches en La Barzola

Pimentel, que ha mantenido una reunión con representantes de la Asociación de Vecinos de la Barzola junto a los miembros de la agrupación de Cs en el Distrito Macarena, ha lamentado “el temor” que existe en la barriada ante estos incidentes. “ Aquí hay vecinos que no pueden dormir por las noches por el miedo a que su coche sea el siguiente en arder ”, lo que ha provocado que “algunos hagan una vigilancia activa desde las ventanas de sus viviendas para evitar males mayores”, ha añadido. “Es más, lo que principalmente temen es que el fuego pueda entrar en el interior de los pisos ” y “acabe generando una catástrofe personal y material”, ha insistido.

El líder de Cs en el Consistorio hispalense ha alertado de que esta “situación de inseguridad” se ha trasladado ya a las barriadas cercanas. “En los últimos días también ha habido quema de coches en la zona de Pío XII”, lo que “deja a las claras que no estamos ante un problema puntual sino ante un hecho generalizado que debe encender las alarmas del equipo de gobierno”. De hecho, “en estos meses ya se han contabilizado más de una decena de vehículos afectados y al menos dos motos”. En este sentido, ha añadido que “si el señor Cabrera no considera que lo que está ocurriendo es motivo más que suficiente para convocar a la Junta Local de Seguridad es que no quiere aceptar la realidad de lo que está pasando en Sevilla”, ha indicado.

Pimentel ha exigido a Cabrera y a la delegada del Distrito Macarena, Clara Macías, que “se reunan de forma inmediata con los vecinos” y que “aumenten el número de efectivos policiales en la zona mientras se busca una solución a más largo plazo”. Así, ha añadido que la mejora de la seguridad en Sevilla pasa por “la implantación definitiva de la policía de barrio”, que “es un clamor entre los vecinos de la ciudad a pesar de que el gobierno municipal del PSOE se niegue a ello sin motivo alguno”, ha concluido.