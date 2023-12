Destapado en Sevilla un fraude de más de tres millones a la Seguridad Social

Tres empresas de las investigadas están relacionadas con el sector de la limpieza y la jardinería, dirigidas y gestionadas todas ellas por un mismo administrador. Las gestiones policiales revelaron la existencia de un grupo de empresas que se fue sucediendo en el tiempo y que compartía recursos personales y órganos de dirección. Estas empresas fueron utilizadas como medio o instrumento defraudatorio para eludir responsabilidades personales y para evitar los posibles embargos de acreedores y, más concretamente, las deudas generadas con la Tesorería General de la Seguridad Social. Existía asimismo un claro ánimo defraudador por parte del administrador de hecho y una manifiesta falta de voluntad de pago.

Esta competencia desleal y ventaja competitiva sirve como herramienta de gestión empresarial al reducir costes frente a los competidores, y hace que otras empresas del sector no puedan competir, ya que tienen que soportar costes superiores derivados del cumplimento de la legislación en materia de cotización a la Seguridad Social-pago de los seguros sociales, lucrándose los investigados de una forma ilegal y fraudulenta. No hubo interés de regularizar la deuda por parte de las empresas, ni intención de formalizar aplazamientos o acuerdos, y no presentaron alegaciones a la invitación al pago que se le remitió. Tampoco presentaron el concurso de acreedores pese a concurrir causas legales para ello. Cuando las empresas acumulaban una deuda que superaba la cantidad considerada delito, se utilizaban en paralelo otras mercantiles con las que continuar con la actividad con la misma dinámica de no hacer frente al pago de los seguros sociales.