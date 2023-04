Dioses y humanos que mueren y resucitan

Richard Carrier, estudioso del tema, aunque muy atrevido en sus afirmaciones donde mezcla su pasión personal con la historia y las tradiciones, afirma que “la idea de un dios salvador personal que muere y resucita de entre los muertos para vivir de nuevo no es original del cristianismo”. Dentro de los confines de lo que entonces era el Imperio Romano, mucho antes y durante los albores del cristianismo -recalca Carrier- había muchos dioses que morían y resucitaban. “Sí, eran dioses, algunos incluso mitad dios, mitad humano, de origen divino o mágico, como Jesús. Y sí, murieron. Y estuvieron muertos por un tiempo. Y sí, luego volvieron a la vida y siguieron viviendo, incluso con más poder que antes. Algunos regresaron con el mismo cuerpo con el que murieron; otros vivieron su segunda vida con cuerpos aún más poderosos y mágicos que aquellos con los que murieron, como lo hizo Jesús. Algunos dejaron tumbas vacías o sus cadáveres se perdieron o desaparecieron. Tal como Jesús. Algunos volvieron a la vida «al tercer día» después de morir, al igual que Jesús. Todos pasaron a vivir y reinar en el cielo (no en la tierra). Así como Jesús. Algunos incluso visitaron la tierra después de haber resucitado, para entregar un mensaje a sus discípulos o seguidores, antes de ascender a los cielos. Tal como Jesús”.

Sostiene el mismo autor que los antiguos cristianos sabían muy bien que no había nada nuevo acerca de su dios muerto y resucitado. Sus afirmaciones eran únicamente que su representación particular de esto era mejor y la única que realmente sucedió. Plutarco no solo dice que el dios egipcio Osiris volvió a la vida y fue adorado, sino que narra los términos exactos para la resurrección y también describe su regreso físico a la tierra después de su muerte. La creencia secreta «verdadera», enseñada en el sacerdocio iniciado, fue que Osiris se encarna, muere y resucita todos los años en una batalla cósmica secreta en los cielos sublunares.

Apunta el estudioso Francisco del Cerro que los tracios creían que Zalmoxis había muerto y resucitado de los muertos, y se apareció a sus discípulos en la tierra para probarlo. La religión de los dacios y los getas, habitantes del territorio de lo que sería la actual Rumanía y Moldavia, es de gran interés. Esto se debe a que no es una religión politeísta al estilo de otros pueblos de la Antigüedad, sino que es henoteísta. ¿Qué quiere decir esto? Pues simplemente que se reconoce la existencia de varios dioses, pero solo uno de ellos es suficientemente digno de adoración por parte del fiel. Podríamos decir que es como un monoteísmo que permite la existencia de más dioses aparte del principal, que sería Zalmoxis.

Zalmoxis llevó a cabo una especie de artimaña basada en la construcción de una habitación subterránea con todo lo necesario para sobrevivir durante un tiempo prolongado. Terminada la construcción, desapareció y se encerró en dicha habitación durante tres años. Al cuarto año salió y su gente creyó que había resucitado de entre los muertos. Estamos hablando de la creencia en un hombre que es divinizado, lo cual difiere de los dioses habituales que existen desde siempre y que suelen estar asociados a elementos de la naturaleza. Esto es importante a la hora de la llegada del cristianismo, pues se cree que facilitó la asimilación de esta religión y de la figura de Jesucristo que, al igual que Zalmoxis, había muerto y resucitado.

La “historia” de Inanna tal vez resulte la más similar a la de Jesucristo. Afirma Carrier que es la divinidad resucitada más antigua conocida. Para ella, existe una historia clara de muerte y resurrección en tablillas de arcilla inscritas en Sumeria más de mil años antes del cristianismo, que describe claramente su humillación, juicio, ejecución y crucifixión, y su resurrección tres días después. Después de desnudarla y juzgarla, Inanna se «convierte en un cadáver» y «el cadáver se cuelga de un clavo» y «después de tres días y tres noches» sus asistentes piden su cadáver y la resucitan (alimentándola con el «agua» y la «comida» de la vida), e «Inanna se levanta» de acuerdo con lo que había sido su plan desde el principio, porque sabía que su padre «seguramente me devolverá a la vida». Este culto continuó practicándose en el período cristiano, siendo la ciudad de Tiro un importante centro de adoración. Hay alguna evidencia de que su historia de resurrección fue trasladada a su consorte Tammuz, una de las varias deidades resucitadas que los griegos llamaban Adonis.

Adonis era el título de al menos uno, si no varios salvadores resucitados en el momento en que comenzó el cristianismo, a veces equiparado con Tammuz, o posiblemente confundido con Tammuz, pero, en cualquier caso, sin duda un dios resucitado. Según algunos expertos, como Giuseppe Ricciotti, la Iglesia de la Natividad en Belén está construida sobre una cueva que era originalmente un santuario a Adonis-Tammuz.

El arqueólogo y antropólogo Caleb Strom escribe: “El cristianismo tiene su origen en una religión del Próximo Oriente, el judaísmo, por lo que no resulta sorprendente que haya algunas similitudes residuales entre el pensamiento teológico cristiano y las antiguas religiones del Próximo Oriente en general. Por ejemplo, tanto Jesús como el dios acadio Tammuz son considerados pastores. También se les asociaba a ambos con la muerte y la resurrección. Pero, aunque presentan algunas similitudes superficiales, hay también diferencias significativas entre Jesucristo y el dios Pastor Tammuz”.

El citado autor constata que Tammuz es el nombre hebreo del Dios mesopotámico Dumuzi. Otra parte importante del mito relacionado con Tammuz es su muerte a manos de su amante, la diosa del amor Inanna. Según el mito, Inanna descendió a los infiernos. Mientras se encontraba en el inframundo, fue castigada con la muerte por sentarse en el trono de la reina del inframundo. Al ser Inanna la diosa del amor y el sexo, cesó toda actividad sexual en la tierra, por lo que era necesario encontrar a la diosa para revivirla. Inanna pudo finalmente escapar del inframundo. Cuando regresó a su ciudad natal, sin embargo, la diosa descubrió que su amante, Tammuz, no la había llorado como es debido y había ocupado su trono. Furiosa, Inanna dio entonces muerte a Tammuz.

La mitología es interminable y va unida a la naturaleza humana. Hay en esa naturaleza un aspecto sustancial que por supuesto encontramos en la Semana Santa: la necesidad y el anhelo del ser humano por hallar un sentido a su vida a través del símbolo que en antropología conduce al rito que, a su vez, es representación de creencias a las que hay que respetar profundamente.