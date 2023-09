Dormir en Santa Justa: una nana por culpa de la DANA

Jana llegó ayer tarde a Santa Justa con su papá. A Taufik y su pequeña los trajo su hermano en coche desde Algeciras. Tenían que estar en Madrid para coger un vuelo a Centroeuropa. Están cansados, confusos, intranquilos. No saben cuándo van a salir de Sevilla ni si van a poder tener otro vuelo disponible. Han pasado la noche en el suelo de la Estación de Santa Justa. A las 06:00 AM ha desayunado un menú infantil porque desde las 02:00h todo tipo de restauración está cerrado. Ha sido una noche muy dura para ella y sólo las canciones que le tatareaba su papá, le ayudaron a tener un par de ratos de sueños. Taufik está desorientado y no consigue información de cuándo saldrá su tren, mientras la chica trastea YouTube Kids con su móvil.

Lucía G.P han hecho el viaje en bus desde Fuentes de Andalucía, 1 hora de carretera y ha perdido la cuenta de las que lleva en espera. Su destino es Madrid con un grupo de diez chicas y chicos. Son jóvenes y lo llevan con buen humor. Tenían su tren para las ocho, pero ahora ya no saben de qué día. Es la única del grupo que recibió un SMS de YRYO