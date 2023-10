Educar para la empresa, educar para la política

Hay una diferencia en cómo educa el Poder para que alguien gestione una gran empresa y en cómo educan para la política. El Poder con P mayúscula es la estructura de la gran empresa articulada con la banca, los fondos de inversión, etc. La UE se ha formado a imagen y semejanza de ese Poder con la intervención del poder -con p minúscula- que es la política sumisa más los medios de comunicación que juegan a estar con un bando político u otro. Así, los medios pro-oposición en España o bien ocultan o pasan de puntillas sobre las informaciones que pueden ser beneficiosas para sus contrincantes y los progubernamentales actúan a la inversa. Es descarado y sonrojante pero es lo que tenemos. Sin embargo, a escala macro-occidental, medios teóricamente progresistas coinciden con los conservadores en la postura pro-yanqui en la guerra de Ucrania y ahí que vemos a Borrell insistiendo en el apoyo de la UE al país de Zelenski con el argumento de que Putin nos va a invadir a todos. Borrell cree que nos hemos caído de un guindo pero le da resultados, sus mensajes son promocionados por el poder estadounidense y los medios ya saben que hay que darles preferencia.

Lo que caracteriza a la educación que el Poder lleva a cabo para que alguien entre en su club es el esfuerzo. Y de eso no se libran ni los más allegados a los de arriba. En la élite de “los ricos” no se entra así como así. La hija de Amancio Ortega, Marta Ortega, primero tiene que ser cocinera antes que fraile o madre abadesa o papisa de Inditex. De manera que a vender tejidos “como una más” aunque no sea una más. A fajarse en los escalafones inferiores antes de llegar al primer equipo o a la selección de los mejores entre las personas de alto voltaje. Eso, sí, colegio de lujo, el King’s College de Madrid, carrera universitaria específica del negocio, curre abajo y, poco a poco, para arriba si da el callo y demuestra merecerlo. Miles de millones están en juego y con eso no se juega. Marta Ortega se unió a Inditex en 2007 después de graduarse en International Business por la Regent's University London. Comenzó a trabajar con 23 años en una tienda de Zara en el barrio londinense de Chelsea.

Esther Koplowitz y Alberto Alcocer se casaron en 1969 y tuvieron tres hijas: Esther, Alicia y Carmen. Fue en 1989, tras 20 años de matrimonio, cuando firmaron el divorcio. La mayor de las tres hijas, Esther, marquesa de Peñalver después de que en 2018 su madre le cediera el título, siempre ha optado por la discreción igual que sus dos hermanas. Estudió en un colegio del Opus Dei, luego Derecho y luego hizo un máster en Administración de Empresas en IESE (Instituto de Estudios Superiores de la Empresa). A los 39 años ya era presidenta de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC). En su consejo de administración se ha relacionado con Carlos Slim, uno de los diez hombres más ricos del mundo, y con los directivos del fondo de inversión Amber o con empresarios de alto standing de Estados Unidos o del mundo árabe más la bancada española y otros extranjeros, todos en algún momento socios del grupo pro-Sánchez, Prisa. El mes que viene cumple 53 años. Su madre le buscó experiencia empresarial en el extranjero, esa presidencia de FCC se la ha tenido que currar de lo lindo. Junto a ella, las cuatro hijas de Juan Roig, presidente y máximo accionista de Mercadona, que forman parte del consejo de administración del supermercado.

¿Qué tenemos en frente, en la política? Irene Montero, Belarra y otras y otros pueden pasar de las aulas de la universidad o de mitineras a un ministerio o subsecretaría. Ángela Rodríguez Martínez, “Pam”, un par de carguitos en Podemos y de ahí a secretaria de Estado, nada menos. Claro, en esta ocasión el dinero como es público qué más da, basta con poner su nombre en el BOE y al sillón de un ministerio a decir y decretar pamplinas y revivir guerras entre españoles.

Así es cómo se ha llenado España de mediocridades políticas, de sujetos que hablan de independentismo, de otros que le chulean al alcalde de Madrid y le dan bofetaditas como si fuera un púber, de machotes que ejercen de mamporreros en el Congreso de los Diputados, de besucones en las bocas de las futbolistas que no saben guardar las formas y encima se arrascan las penínsulas de la entrepierna, de personal que jugaba con el dinero de todos y creían que nunca los iban a coger, de catetos y horteras que gobiernan en los pueblos sin entender de gestión, de política, de arte o cultura...

Encima, los del BOE se permiten freír a impuestos a los del curre empresarial. Claro que tienen mucho dinero, claro que sus mundos son muy especiales, claro que hay mucho que investigar y vigilar en sus actividades. Y claro que son los que también dan trigo mientras que los otros se dedican a vociferar y a predicar la solidaridad con los vulnerables. ¿Con los vulnerables o con ellos mismos?