El acusado de asesinar a su mujer dice que la golpeó «mil veces y que iba ciego de alcohol»

Según la Fiscalía, el acusado ocasionó un "sufrimiento prolongado" a la víctima para acabar con la vida de la misma, tras lo que telefoneó a una de sus hijas . "Me parece que he matado a tu madre", habría dicho a su hija, avisando después al 112 para comunicar que había "matado a su mujer", extremo que reconoció ante los agentes de la Policía Nacional desplazados a la escena del crimen.

Emilio V.T., el varón acusado de asesinar en enero de 2019 a su esposa en la vivienda familiar de Dos Hermanas usando un hacha para ello, ha admitido este miércoles durante el juicio con jurado celebrado en su contra en la Audiencia de Sevilla, que golpeó "por todos lados" a la víctima con el hacha, sin concretar si lo hizo "mil veces" o cuantas. Empero, ha alegado que en aquellos momentos estaba "ciego" de alcohol, "borracho como una cuba" y "no sabía lo que hacía" , mientras la Fiscalía reclama para él 25 años de cárcel y la acusación particular prisión permanente revisable, bajo la premisa de que era "plenamente consciente" del "macabro" crimen que perpetraba.

La acusación particular, ejercida por dos de las hijas, ha coincidido en que el acusado era "plenamente consciente" del "horrendo" asesinato que perpetraba, señalando especialmente las 94 lesiones ocasionadas con el hacha cuando sólo con "uno o dos golpes" de hacha podría haber conseguido directamente su objetivo y poniendo además énfasis en la "vulnerabilidad" de la víctima a cuenta de su "discapacidad visual". Para la acusación particular, los hechos constituyen un "asesinato agravado al máximo" por el que reclama prisión permanente revisable para Emilio V.T.

El día de los hechos, según ha narrado incurriendo en contradicciones respecto a sus declaraciones previas, extremo que ha achacado a que manifestaba "lo que creía" que había sucedido, pues no recuerda "exactamente" lo sucedido; tomó "un carajillo o una copa de coñac" junto con el café. No obstante, ha considerado que quizá pudieron ser dos copas.

"Estaba borracho perdido, como una cuba, cansado de estar tratando con ella", ha narrado el acusado, quien después ha admitido que golpeó "por todos lados" a la mujer con el hacha que tenía en el sótano, sin recordar si lo hizo "mil, dos mil, cinco o diez" veces, pues "estaba ciego" de alcohol y "no sabía lo que hacía".

Eso sí, ha asegurado que acometió los golpes con el lado romo del hacha. "No le di con el filo", ha asegurado, reconociendo que había "sangre por todos lados" y que se detuvo cuando se dio cuenta de la víctima había dejado de respirar, aunque en ese momento no estaba "seguro" de que estuviese muerta. "Estuve dándole porrazos hasta que me cansé y ella ya no se movía", ha resumido, insistiendo en que estaba "borracho" y negando que su intención expresa fuese matar a su mujer.