El acusado de matar a su exmujer la culpa de maltratar a sus hijos

Tras ello, ha señalado que quería "ir a por el tío" pero este se fue huyendo y fue cuando empezó a perseguir a su mujer, quien se refugió en un garaje cercano, en el que él entró y allí le pegó "dos o tres puñaladas", pero ha insistido en que no quería matarla a pesar de que, según el Ministerio Fiscal, volvió a apuñalarla en la calle donde murió. "Se me fue la cabeza", ha afirmado, reconociendo además que el hijo de ambos, de seis años, estaba delante.

En cuanto a los hechos, ha asegurado que cuando las vio salir de la casa, otra vecina empezó a decirle a la prima que él estaba allí con un cuchillo, que "siempre" lleva encima, y que al ponerse a chillar esta mujer, se puso nervioso, le dio la puñalada pero no quería matarla. "Si hubiera querido, lo hubiera hecho porque sé como es eso. Me he pegado 20 años en prisión".

"Yo no quería matar a mi mujer, pero se me fue la cabeza y perdí los nervios. Fue así y ya está", ha insistido una y otra vez el acusado, quien ha culpado a la prima de su situación. "Ella la metió en la droga y en acostarse con enganchados rumanos, negros y moros".

Horas más tarde se fue a la Comisaría de Nervión y reconoció lo que había hecho: "Agente, vengo a entregarme, me he peleado con la parienta y le he pegado tres puñaladas". No obstante, en cuanto al robo con violencia de la bicicleta al menor, del que se le acusa, el acusado ha negado los hechos.

"El niño la soltó y yo la cogí pero no lo empujé. Si hubiera sido así, lo hubiera dicho igual que dije que maté a mi mujer. Digo la verdad porque estoy con Dios y me da igual que me caigan 10, 20 o 30 años", ha concluido el acusado en la primera sesión de este juicio, que continúa este miércoles.