El alcalde califica como «despreciable» hacer «política a nivel nacional» con los barrios desfavorecidos de Sevilla

Con ese calificativo ha definido el regidor la intervención de la diputada de Sumar por Sevilla este miércoles en el debate, celebrado en el Senado por obras en el hemiciclo del Congreso. Rivera argumentaba lo que consideraba la “ oportunidad de oro” del PP para mostrarse como “ partido de Estado ” votando a favor, pasando a señalar acto seguido que “ya nos tienen acostumbrados a que no les preocupe la mayoría social de este país”. Para sustentar esta afirmación, puso como ejemplos la cabalgata de Reyes Magos de Sevilla y la del Polígono Sur de la capital, definiendo esta última como de una “falta de responsabilidad enorme, además de discriminatoria y aporofóbica ” (fobia a las personas pobres o desfavorecidas) por parte del gobierno municipal por adelantarse respecto a su fecha .

Preguntado al respecto, Sanz ha declarado que, además de parecerle “una anécdota”, le resulta “ despreciable utilizar la situación que se vive en algunos barrios de Sevilla para hacer política a nivel nacional ”. Igualmente, en referencia a su puesto de vocal en el Tribunal Económico Administrativo (TEA) , el regidor manifestó que “los sevillanos nos hemos enterado gracias a su intervención y a su minuto de gloria en el Senado quien era esta señora que parece que estuvo aquí trabajando en el Ayuntamiento de Sevilla y no teníamos noticia, no le poníamos ni la cara ”.

Para reclamar el apoyo del PP a los decretos del Gobierno, Rivera usó la cabalgata del Ateneo, sobre la que quiso poner de relieve que “ha salido un empresario sevillano como Rey Mago ‘blackface’” – práctica consistente en pintarse la cara para parecer negro, hecho que se califica como racista – “y vestido de torero con faldas y sin montera”. Atuendo que “ha generado muchísimos chascarrillos” pero que “esconde detrás de los chistes” el hecho de que “las niñas y los niños del Polígono Sur, el barrio más desfavorecido, ignorado, y olvidado de toda España, que tiene 5.816 euros de renta per cápita, tuvo la cabalgata de Reyes el 2 de enero, no el 6 como el resto de distritos”, según explicaba.

Con ello, afirmaba que “en lugar de preocuparse por quien más atención y servicios públicos necesita”, el gobierno local – que recalcó que es del PP – “discriminan a la infancia más vulnerable de la ciudad de Sevilla y de España”, tildándolo como “el ejercicio de responsabilidad que sabe hacer el partido popular con los más vulnerables de este país”.

Las reacciones a su intervención no se han hecho esperar. Además del rechazo del alcalde, sus palabras han recibido, especialmente en las redes sociales, tanto apoyos como críticas. Muchas de estas últimas señalaban que la organización de la cabalgata de Sevilla corresponde al Ateneo y no al Ayuntamiento, así como que se cebaba con un empresario local. Según la diputada “aprovecha la cabalgata para repartir propaganda de su negocio”, mientras que no hizo ningún tipo de alusión a que grandes empresas o entidades bancarias aportan elementos que también se tiran en el desfile con su publicidad, entre otras críticas que se han podido leer desde el miércoles.