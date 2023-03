El Arenal tiene su monumento a ‘El Pali’

El monumento a Francisco Palacios 'El Pali' se inaugura este sábado en el barrio sevillano del Arenal, a poca distancia de la que fue su casa natal en la calle Güines, en el "corazón" de la Casa de la Moneda, y el domicilio en el que vivió: el número 18 de la calle Tomás de Ibarra, en un acto que "se convertirá en la gran fiesta de las sevillanas".

Así lo califica José Antonio Palacios Ibáñez, sobrino-nieto del trovador de Sevilla, en declaraciones a Europa Prees, en las que destaca que el monumento es también un homenaje "al cante y baile por sevillanas", que "tanto estaban deseando Pascual González y Paco Ruano".

Se trata de una escultura realizada por Jesús Méndez Lastrucci "cargada de simbolismo" que representa al artista sentado a horcajadas "sobre una réplica de la última silla que utilizó, que era del salón de su casa", y los brazos apoyados en su respaldo. El pedestal es de estilo regionalista con cerámica vidriada, ladrillo 'modelo Triana' y mármol, mientras que en la base figuran "cuatro de los títulos de sus sevillanas más afamadas".

En las cuatro caras del pedestal hay otras tantas hornacinas, entre ellas, una con alusiones al lema y símbolo de la ciudad --el NO8DO--, el nombre del artista y las fechas de nacimiento y de defunción, "con laureles, puesto que es un sevillano ilustre, que cuenta con las Medallas de Oro de Sevilla (2014) y de la Provincia (2016)", añade el sobrino-nieto del artista.

En la peana de bronce propiamente dicha, "que es donde empieza realmente la escultura", se representan tres palmas de manos, "por los primogénitos de las tres generaciones que ha habido después de 'El Pali'.

La iniciativa partió de la asociación cultural El Pali: ayer, hoy y siempre, con motivo del 30 aniversario de su muerte (1988), y la obra ha sido costeada por suscripción popular de los 441 miembros que la integran, con aportaciones desde diciembre de 2017, después de que el Pleno municipal de mayo de ese mismo año aprobara por unanimidad la moción presentada por el grupo municipal de Ciudadanos.

A partir de ese momento, la Delegación de Fiestas Mayores, encabezada también por Juan Carlos Cabrera, inició la tramitación correspondiente para el emplazamiento. No obstante, no fue hasta febrero del pasado año cuando la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico aprobó la ubicación escogida al considerar que "no tendrá incidencia negativa en la apreciación y valoración" de este enclave del Casco histórico de la ciudad, ni en los monumentos de alrededor.

Como curiosidad, Luis Miguel Murube, más conocido en su pueblo de Los Palacios como 'El Pepón', amigo de la familia de 'El Pali' y de gran parecido con el trovador de Sevilla, modelo que sirvió de inspiración al escultor, fallecía este año, por lo que no podrá ver terminada la escultura a quien tanto admiró. No solo se parecía al artista sino que durante décadas se dedicó a imitarle en público siempre que tenía ocasión.

El acto del sábado contará con un pasacalles a cargo de la banda Ciudad de Dos Hermanas, en lo que será "la gran fiesta de las sevillanas", y una copa gentileza de Bodegas Williams Humbert.