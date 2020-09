El Ayuntamiento decidirá en «semanas» qué pasará con la cabalgata de Reyes

El alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, ha calculado que el nuevo procedimiento de evaluación de impacto ambiental promovido respecto al tramo de la autovía metropolitana SE-40 destinado a conectar Dos Hermanas y Coria del Río salvando el cauce vivo del río Guadalquivir necesitará un plazo de "12 o 18 meses", calculando de otro lado que en "en unas semanas habrá que tomar la decisión" de suspender o no la cabalgata de Reyes Magos de la próxima Navidad.

En una entrevista con Canal Sur Radio, Espadas ha señalado la reunión celebrada este lunes por la junta de portavoces del Ayuntamiento, tras la cual la concejal de Hacienda, Sonia Gaya, trasladará este martes a los grupos municipales la propuesta de nuevo proyecto presupuestario municipal para 2021, una "herramienta" fundamental para combatir la difícil situación socioeconómica derivada de la pandemia de coronavirus Covid-19 y de las restricciones del estado de alarma decretado en primavera para combatirla. Por eso, ha apostado por "sacar adelante cuanto antes" dicho proyecto de nuevos presupuestos.

En paralelo, ha valorado el acuerdo alcanzado entre el Gobierno central y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), para movilizar los remanentes acumulados por las entidades locales merced a la Ley 2012 de Estabilidad Presupuestaria, un acuerdo de adhesión voluntaria por parte de los municipios.

El acuerdo, de adhesión voluntaria por parte de ayuntamientos y diputaciones, propone que tales entidades cedan sus remanentes de tesorería a la Administración General del Estado a modo de préstamo, tras lo cual se les realizará "un ingreso no financiero por un importe que se determinará con arreglo a un criterio proporcional en función de los recursos comprometidos por cada entidad", según el documento recogido por Europa Press.

"Este importe supondrá para cada entidad local, como mínimo, el 35% de los fondos aportados al préstamo y se incrementará hasta totalizar un importe de 5.000 millones de euros entre todas las entidades participantes, siempre que los compromisos hayan alcanzado dicha cantidad", especifica el texto.

A tal efecto, y ante las voces políticas que aluden a una expropiación o confiscación de estos fondos, el alcalde de Sevilla ha recordado el carácter voluntario de este mecanismo y la idea de "movilizar" unos fondos bloqueados por la mencionada ley de 2012. "Nadie se lleva esos ahorros", ha enfatizado ante determinados mensajes que "no son ciertos" y asegurando que en el caso del Ayuntamiento de Sevilla, no se hará nada que suponga una "merma de recursos".

En materia de proyectos, ha manifestado su esperanza de que "al final del mandato" en curso esté "concluida" la primera fase de la ampliación de la plataforma tranviaria desde su parada de San Bernardo hasta la estación ferroviaria de Santa Justa, a través de las avenidas de San Francisco Javier y Luis de Morales, y "en obras" la segunda fase.

Del mismo modo, ha reiterado su deseo de que antes de que concluyan el mandato municipal o la legislatura autonómica comience las obras de la línea tres del metro, toda vez que la Junta de Andalucía promueve actualmente la actualización normativa y revisión de los proyectos técnicos elaborados en 2011. "Queda un año y medio o dos años de tramitación", ha recordado, señalando que también es preciso "clarificar el modelo de gestión" de la nueva línea.

Respecto al futuro del proyecto de la autovía metropolitana SE-40, el alcalde de Sevilla ha advertido de que el Ministerio de Fomento "no ha tomado" aún la decisión correspondiente a si modificar o no el proyecto de los túneles planeados para el tramo de la autovía metropolitana SE-40 destinado a enlazar Dos Hermanas y Coria salvando el cauce vivo del Guadalquivir, mediante la proyección de un puente que sustituya a los túneles dados los sobrecostes del proyecto original y los condicionantes técnicos.

Dicha decisión, según ha dicho, será adoptada "en el marco" de la nueva evaluación de impacto ambiental de dicho proyecto, bajo la premisa de que la evaluación inicialmente redactada para los túneles "ya no está vigente", "no se corresponde con lo licitado después" y en todos estos años han mediado "cambios" en normativas como la de seguridad en los túneles. "Una u otra opción va a salir de esa nueva evaluación de impacto ambiental", ha dicho, exponiendo no obstante que dicho instrumento requerirá "entre 12 y 18 meses" para su redacción.