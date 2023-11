El cantante sevillano que tiene claro cómo será su entierro

Tiene solo 41 años, pero ya tiene claro cómo quiere ser despedido por sus vecinos cuando llegue la hora. Es la decisión que ha tomado el cantante tomaren Joaquín Pavón, que tiene reflejado en su póliza de decesos no solo el coste o los enseres que habrá en su entierro (cuando le llegue el momento), sino más detalles para hacer de su despedida final algo personalizado.

Una curiosa forma de tramitar todo que ha explicado que se inicia porque, como muchos artistas, ha tenido distintos trabajos durante su vida compaginándolos con la música, y en uno de los sitios donde ha trabajado ha sido en el tanatorio de Tomares, de modo que conoce todos los detalles de lo que rodea a la muerte y a sus protocolos.

Curiosamente, desconocía un aspecto en concreto que pudo ver en primera persona cuando contrató su póliza de decesos, ya que el agente de seguros que le hizo la tramitación le indicó que por dos euros más al mes (seis en lugar de cuatro) podía personalizar todo lo relacionado con su visita a San Pedro. Y así lo hizo.

“Soy una persona ordenada”

Explica Joaquín Pavón que, ante todo, “soy una persona ordenada, y me gusta dejarlo todo hecho para no dar problemas a nadie”, y en ese contexto ha dejado escrito “que cuando me despidan será con un coche fúnebre de caballos”, y que de ese coche le saquen a hombros para llevarlo a la iglesia y posteriormente al cementerio, “y que la banda de música de mi pueblo me toque La Zarzamora como nos gusta a los artistas”.

Así, será despedido con la copla compuesta por Quintero, León y Quiroga en 1946 y que se comenzó a interpretar en el espectáculo Zambra, con Lola Flores.

Pero mientras llega ese momento, su vida, larga y con salud si no pasa nada, sigue, y ha lanzado su primer single, Amarte de esta forma, producido por el reconocido compositor y productor musical Francisco Carmona, que ha producido también a artistas tan destacados como Samara Vargas, Paco Candela, La Húngara, La Sole, Iván Gallego o Manuel Berraquero.

Es su primer trabajo discográfico, aunque este exconcursante del programa televisivo Se llama Copla tiene una gran experiencia a sus espaldas. Ha compartido escenario en Tomares junto a artistas como Falete el pasado Día de Andalucía, con un espectáculo de copla y canción española al más puro estilo Bambino, o con Joana Jiménez.

Joven y con mucho futuro

Joaquín Pavón nació el 13 de noviembre de 1982 y canta desde los siete años. Ha podido cantarle a la Esperanza Macarena en la calle Parra, entre otros hitos, además de inaugurar el Auditorio de Tomares, y además de cantar en Se llama Copla fue también parte de Yo soy del Sur.

‘Amarte de esta forma’ cuenta con un videoclip rodado en el auditorio tomareño, los jardines del Ayuntamiento de su pueblo y el Hotel On de Matalascañas, y cuenta con Andrés López como actor en pantalla.