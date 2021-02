El colegio Cruz del Campo de Sevilla vence al coronavirus y logra otro Erasmus Plus

¿Quién dijo que la pandemia pararía los programas europeos en los colegios de Sevilla? El colegio de Primaria Cruz del Campo de Sevilla ha luchado hasta conseguir que la pandemia no frene su tercer proyecto Erasmus Plus, convirtiéndose ya, incluso en plena crisis por el Covid-19, en un referente. Eso sí, ya no hay intercambios de alumnos, todo se comparte online y el patio, el huerto o las plazas de Sevilla son el nuevo escenario para poner coto al coronavirus y sentirse más cerca de otros alumnos europeos. En julio de 2020, la Comisión Europea, a través de la Agencia Nacional española, aprobó el tercer proyecto de este colegio de Nervión, con sólo una línea de Primaria y 11 años de antigüedad. Esta vez con nuevos socios de países como Francia, Polonia, Italia, Suecia e Irlanda.





“Nuestra ilusión y esperanza no cesaron, y la situación que tuvo paralizada a Europa y al resto del mundo, no pudo con las ganas de seguir trabajando en la adversidad”, asegura la coordinadora de Proyectos ERASMUS + CEPR Cruz del Campo, Isabel Guerle Lara.

Tras el éxito del primer proyecto, Pathways4live, participaron en la convocatoria de 2019 sobre el cuidado de la naturaleza, los principales problemas ambientales de cada país participante y los medios y recursos utilizados para frenar el cambio climático. Desgraciadamente, la pandemia los paralizó en el mes de marzo del pasado año, no sin antes haber tenido el tiempo justo para inaugurar el proyecto y recibir a los alumnos de otros países en Sevilla. “Alumnado y profesorado de cuatro países socios nos visitaron durante una semana en febrero, pero dos semanas después se declararía zona cero la región de Lombardía, de donde procedían nuestros compañeros italianos”, recuerda Isabel Guerle. “Tras esta primera movilidad fuimos conscientes de que no sólo íbamos a compartir nuestra riqueza cultural, sino también una pandemia que acabaría afectándonos a todos”, lamenta.