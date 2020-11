El Colegio de Aparejadores de Sevilla realiza una donación al Comedor Social de Triana

Tras las noticias aparecidas en diferentes medios de comunicación sobre las necesidades que está atravesando el Comedor Social de Triana, regentado por las Hijas de la Caridad, la junta de gobierno del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Sevilla ha aprobado una medida de urgencia, donando la cantidad de cinco mil euros a dicha congregación. La entrega se ha realizado en la tarde de hoy a la Superiora de las Hermanas de la Caridad, Sor Purificación Díaz Triviño. En el momento de la entrega se encontraba también presente, en labores de voluntariado, el sacerdote Misionero Paúl Javier Serra, destinado en la Iglesia de San Vicente de Paúl, sita en la misma calle Pagés del Corro.

José Manuel Flores, presidente del COAAT-Sevilla, ha manifestado que “para todos los que formamos la gran familia de los Aparejadores de Sevilla es muy importante participar en acciones de este tipo, colaborando de manera desinteresada en la ayuda a los más necesitados en estos momentos”.

Esta acción se suma a las ya puestas en marcha por el COAAT-Sevilla durante este año, como consecuencia de las especiales situaciones que se están viviendo. De estas acciones destacan el asesoramiento que se puso en marcha, de forma gratuita y desinteresada a través de la bolsa de voluntarios del Colegio, para la reapertura de establecimientos y locales comerciales de cualquier índole (mayo de 2020) así como el plan de ayudas extraordinario aprobado para personas colegiadas y que se encontraban afectadas por esta situación (marzo de 2020);

El presidente de los Aparejadores de Sevilla, José Manuel Flores, señala que “pretendemos con esta acción poner mucho más en valor nuestro compromiso social con los más desfavorecidos y la sociedad en general. Entendemos que es una obligación que el Colegio tiene como colectivo, dando sentido al compromiso social no solo con acciones de carácter técnico propias de nuestra profesión, sino mirando a nuestro alrededor a los que más lo necesitan. Por ello, hemos querido canalizar esta ayuda a través del Comedor Social de Triana, dada la situación en la que se encuentran y que todos hemos conocido en estos días gracias a la labor de los medios de comunicación”.