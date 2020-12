El corazón de Paco

Actualizado: 02 dic 2020 / 13:35 h.

El 3 de diciembre de 1967, en Ciudad del Cabo, el doctor sudafricano Christian Barnard realizó el primer trasplante de corazón del mundo. En 1996, Francisco Garrido trabaja por última vez como albañil. Estos son hechos que no pertenecen a un proceso de lógica pura. No se deducen el uno del otro. Pero forman parte de la historia y de su devenir natural, que es el producto desigual de los martillazos y de las pinceladas del azar y del destino. Una mañana, Francisco se despertó hinchado y acudió al hospital. Allí le hicieron una radiografía en la que ni siquiera se veían las costillas. Todo era líquido. El doctor lo mandó a casa con la promesa de llamarlo al día siguiente para ver si había mejorado. Este es el primer día de una historia que duraría casi una década Francisco tenía cuarenta y un años entonces. No le trasplantaron el corazón hasta los cincuenta y uno. Dos años después de aquella mañana en la que entró en el hospital por primera vez, Francisco fue diagnosticado de hipertensión arterial, lo que impedía su paso inmediato por quirófano. “Fue duro”, confiesa Francisco, “pero yo siempre digo que he sido una persona con mucha fe y esperanza”. Francisco, o Paco, como lo conocen sus amigos, habla de la muerte como de un torito. Así llaman, también, los matadores al toro, con una mezcla de respeto y de esa discreta afinidad que se le guarda a quien nos acompaña siempre, aunque sea al acecho y alevosamente. “Hay que enfrentarse a ese torito todos los días”, dice. “Te vas a acostar, te despiertas, te asomas a la ventana y es otro día nuevo. Se vive el presente, no el futuro”. “La noticia del trasplante la recibí bien porque era la única opción que me quedaba”, confiesa Francisco. “Quien la recibió mal fue mi familia”. Un trasplante de corazón es un tabú absoluto, y hablar de ello duele, especialmente cuando el corazón es el de un padre o el de un hijo. Por eso, cuando las dudas y el terror agitaban a Francisco, él se refugiaba en el cuarto de baño. Allí estaba el espejo: “Me enfrentaba a él y me metía con el que estaba delante. Todos tenemos dos yo: el cobarde y el valiente, y para plantarle cara a la enfermedad hay que enfrentarse a esta cobardía. Por eso, yo me ponía frente al espejo y me decía que era un cobarde, que no tenía valor, y todos esos insultos que uno le puede decir a una persona a la que quiere. Y lloraba, pero siempre procurando que mis lágrimas no las viese nadie”. Los días son diferentes, escribió Elias Canetti, pero las noches tienen un único nombre. Y en el caso de Francisco, ese nombre era Dolor. La enfermedad le había destrozado los huesos. Cuando la angustia no le dejaba dormir, vagaba por los pasillos, intentando poner en pie a un esqueleto que lentamente se desmoronaba. “Me dormía en cualquier sitio. A veces, mi mujer me encontraba en un sillón. Apenas dormía un par de horas seguidas”. Él define estas noches como una pesadilla, “pero una pesadilla bonita”. “Gracias a ella, me di cuenta de que la vida es muy poquita cosa, y de que necesita uno muy poco para ser feliz. Yo ya no quería ni dinero, ni casas, ni coches. Sólo quería la felicidad y la salud. De esto únicamente nos damos cuenta cuando nos encontramos en la puerta frente a la cual nadie quiere estar”.

El último tren, el último vagón, la última silla

Cuando la vida se estrecha y se acorta como una sombra, se apuran todas las opciones antes de darse por vencido. El doctor Ernesto Lage, entonces jefe de la Unidad de Trasplantes, le ofreció a Francisco un medicamento que, al parecer, estaba dando resultado en algunos sitios. “¿Quieres probarlo?, me dijo. Y yo le contesté que sí, porque yo ya probaba cualquier cosa. Era la Viagra”. Poco a poco, las dosis fueron aumentando al ver que su cuerpo no las rechazaba. “Ernesto Lage me preguntaba que cómo estaba, y yo le respondía: “Casi que prefiero no decírtelo”, a lo que él siempre me contestaba: “Que sepas que te la estoy dando para la hipertensión. No la vayas a usar para otra cosa”. Los dos nos reíamos”. Un chico canario, de 28 años, también empezó a tomar Viagra. Tras una noche infernal, le retiraron el tratamiento. “Su cuerpo no la aceptó. Su hipertensión no tenía cura. El chiquillo no llegó nunca a entrar en quirófano”. Una mañana, a Francisco le hicieron la enésima radiografía. Su suegra estaba con él. Mientras el doctor observaba las pruebas, él le dijo: “A tu hija le queda una paga”. El médico regresó muy serio con la ecografía. Francisco se volvió hacia su suegra y rectificó: “Media, quizá”. Después, le pidió al doctor que le dijese lo que ocurría: “Yo siempre he querido saber. No quiero que me oculten la verdad ni que se la cuenten a otro. Primero debo saberla yo”. Y la verdad era que ya no podía tomar ni siquiera un calmante. Tenía que soportar el dolor con un par de píldoras de Paracetamol al día. “Si te tomas una más de la cuenta, Paco”, le advirtió el doctor. “Revientas”. “Al regresar a casa, le dije a mi mujer que me acompañase a la terraza”. Francisco vive en el Polígono Norte. Frente a su casa está el tanatorio. Al otro lado, el cementerio. “Lo tengo delante. Justo delante. Cada mañana, al despertar, lo veo. Esta ahí. Pero yo le dije a mi mujer: No lo mires. No le eches cuenta. Mira a la sierra. Era agosto, y hacía un día precioso. Aún hay esperanza, le dije. Estoy en el último tren, en el último vagón y en la última silla y la puerta está abierta. Pero aún hay esperanza”. Días después, el teléfono sonó.

Despertar en el Benito Villamarín

Cuando llamaron a Francisco para decirle que contaban con un corazón, su familia y él estaban comiendo. “El médico me dijo que me duchase, que me tomase una pastilla. Que no había prisa, pero yo le dije que iba para allá y salí”. El camino entre el hospital y su casa, recuerda, lo recorrió tranquilo. Nueve años habían pasado desde la mañana en la que se levantó sabiendo que algo en su cuerpo no marchaba bien. Estaba preparado. “Mi hijo se echó a llorar, pero yo le dije que se calmase. Sólo podían ocurrir dos cosas. Si ocurría la primera, ganábamos todos. Si la segunda, yo. Porque estaba cansado. No moral, sino físicamente. Mi cuerpo no aguantaba más”. En el hospital, les insistió a las enfermeras para que dejasen pasar a su familia. Quería despedirse de ellos. Después, la operación comenzó. “Lo primero que vi, al despertar, fue una luz blanca que lo envolvía todo, y pensé en Antonio Gala, que había dicho que, una vez, había soñado con un túnel al final del cual brillaba una luz blanca”. Pero, repentinamente, esta blancura fue tiñéndose de verde. “Me dije: ¿dónde estoy? ¿En el campo del Betis? Y, entonces, vi a un ATS. Fue un despertar muy bonito. Pensé que estaba en otra parte, pero descubrí que estaba aquí. Que lo había logrado”. De esto hace ya quince años. “Yo nunca pensé en que podría vivir quince años más. En que conocería a mi nieto. Por eso, cuando lo abrazo y lo beso, a mi nieto lo besan y lo abrazan dos personas”. Un paciente jamás sabe a quién perteneció el corazón que ahora está en su pecho. Pudo haber coincidido con el donante en un autobús, o haberse quedado encerrado con él en un ascensor. O quizás se cruzaron un día, en una tienda, cuando uno salía y el otro entraba, y ni siquiera se saludaron porque eran desconocidos y no tenía sentido decirse nada. “Cervantes escribió el Quijote”, dice Francisco, “pero yo creo que no hay un papel lo bastante bueno, ni una tinta lo bastante hermosa, ni una letra lo bastante bella como para poderle escribir a la familia de un donante “gracias por regalarme la vida”. No se puede”. Por eso, a cambio, Francisco se dedica a disfrutarla en toda su extensión y a ayudar a los demás. Porque Francisco es el presidente de la Asociación de Trasplantados de Corazón e Insuficiencia Cardíaca de Andalucía .

Una habitación con vistas