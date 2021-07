El Correo de Andalucía mejora sus datos de audiencia anuales de manera consecutiva

El Correo de Andalucía, sigue evolucionando positivamente desde que dejase atrás el papel en el 2018.

Pese a enfrentarse a un nuevo perfil de audiencia tras su paso a lo digital, la cabecera ha sabido crecer y posicionarse en la comunidad andaluza, no sólo por la actualidad informativa sino por la consolidación en el sector empresa, consolidando su compromiso con el tejido empresarial de nuestra comunidad.

El año 2020 fue un año de excelentes datos de audiencia, los cuales se han visto mejorados en la primera y segunda ola de este ejercicio.

Porcentaje de visitas en alza

Así, El Correo de Andalucía ha sido la única cabecera regional con evolución en positivo de visitantes únicos con respecto a otras cabeceras líderes como ABC Sevilla o Diario de Sevilla en la sección de audiencia sur, con un crecimiento del 33%.

Igualmente, hemos incrementado en nuestros visitantes únicos en un 12% con respecto a la audiencia general y mismo periodo de tiempo del ejercicio 2020.

Comscore MMX Multi-Platform, Audiencia Total, lista personalizada que incluye ABC de Sevilla, ELCORREOWEB.ES y Diariodesevilla.es, May 2020 vs. May 2021, España.