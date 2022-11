El cortijo de Queipo en Sevilla: La segunda exhumación

La investigación de este colectivo les lleva a concluir que Manuel Camacho se desprende de estos terrenos el 24 de diciembre de 1937, mediante una firma ante el notario Fulgencio Echaide, un profesional “de la confianza” del general, e incluso, al parecer, el vendedor no estaba presente en el acto de la firma porque se encontraba en prisión.

«Queipo se adueña de la finca con malas artes, de manera indebida», señala Cañibano, quien explica que su anterior propietario, el ganadero gaditano Manuel Camacho, murió en los años 80 «jurando» que no recibió dinero del general por la finca y que lo que sufrió fue una expropiación de sus bienes.

No solo se valió el general franquista de la ayuda del Banco de España para hacerse con la finca, sino que Camacho accedió a vender «a cambio de su vida», según explica el investigador, quien cuenta que el ganadero estuvo en la cárcel por tráfico de divisas y fue puesto en libertad en junio previo pago de una multa de 5.000 pesetas.

La investigación de los memorialistas les lleva al Banco de España. Según explica Bonifacio Cañibano, el Banco le paga a Queipo el importe de la finca porque «entonces era una institución que estaba con los golpistas», algo sobre lo que reconoce que no hay documentación pero que propició que el general constituyera la Fundación Benéfica Social Agraria Gonzalo Queipo de Llano y transmitiera la titularidad de los terrenos a la entidad recién creada.

Según explica el investigador, en las escrituras de la operación de compraventa figura una mención a que Queipo de Llano financiaba la adquisición de los terrenos gracias a los fondos cosechados por una “recaudación popular” a su favor por su papel en el golpe de Estado, algo sobre lo que no tienen documentos, pero cuyo montante final el historiador Paul Preston cifró en unas 100.000 pesetas.

La Ley de Memoria Democrática, que propició hace unos días la exhumación de los restos de Queipo de la Macarena, no entra en la «reversión de los bienes incautados o expropiados», según apunta Cañibano, quien ha contado que, pese a todo, la nueva normativa puede «ayudar» cuando se demuestre que en la finca hubo «trabajo esclavo».

En Gambogaz “trabajaron presos sacados de la prisión provincial por orden del gobernador civil” de la época y del que era “encargado de Queipo en el cortijo”, Emilio Elena Landa, según relata el historiador José María García Márquez, lo que la Plataforma considera un testimonio documental que demuestra el uso de trabajadores forzados.

No obstante, Cañibano reconoce que necesitan más colaboración por parte de todas las administraciones, de las que ha dicho que «hasta ahora no lo han hecho» sobre todo para tener acceso a los documentos, y en sus críticas no diferencia entre las gobernadas por el PSOE de las del PP, aunque recuerda que este último partido era el gobernante de las administraciones gallegas cuando se impulsó la cesión al Estado del Pazo de Meirás.

Bonifacio Cañibano recuerda con cierta envidia cómo en el caso del pazo gallego de Franco fue un comité técnico jurídico coordinado por el Ayuntamiento de Sada y la Diputación de Coruña quien consiguió impulsar la vía judicial que acabó sentenciando que el inmueble era propiedad del Estado.

La estrategia de la Plataforma es seguir recopilando documentos «paso a paso» para seguir avanzando en la investigación y poder llevar el asunto a los tribunales. «Somos pocos pero seguimos avanzando, con dificultades, pero lo hacemos», ha reconocido Cañibano, quien no contempla otro fin que la finca acabe siendo «patrimonio público» y a partir de ahí convertir el espacio en un Museo de la Memoria.

Tampoco contempla la posibilidad de que los tribunales dictaminen que la propiedad es de los herederos porque «la documentación es sólida», pero reconoce que la resolución del asunto está «aún lejana», ya que la familia del general se aferra a que la propiedad de la finca «está muy clara con todas sus escrituras», según explicó a ABC recientemente uno de sus nietos.

El cortijo de Gambogaz presenta en la actualidad una imagen de abandono, con paredes sobre las que parece que hace tiempo que no se trabaja. No obstante, un grupo de memoralistas están empeñados desde 2018 en lavarle la cara y convertirlo en «patrimonio público». ¿Será el siguiente logro después de la exhumación de Queipo de Llano?».