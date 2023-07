«El ‘Crimen de las estanqueras’ fue el primer suceso sangriento de la época moderna»

Actualizado: 11 jul 2023 / 07:49 h.

El 11 de julio de 2023 hace 71 años que aconteció el 'Crimen de las estanqueras', en el que a mediodía de un viernes de 1952 fueron asesinadas a cuchilladas las hermanas Matilde y Encarnación Silva Montero en un estanco de la Puerta de la Carne. Casi cuatro años después, en abril de 1956, tres hombres inocentes eran ejecutados por este doble asesinato. El periodista y decano de la crónica negra Juan Rada, que ha publicado recientemente el libro Crímenes con historia (SND Editores, 2023), dedica un apartado específico a este impactante crimen, convertido en un clásico de la historia del periodismo de sucesos español. Fruto de sus incansables investigaciones, con la aparición de un testigo, el maestro Rada incorpora nuevos datos sobre el verdadero autor de estos brutales asesinatos que provocaron honda conmoción no sólo en Sevilla, sino en toda España. Además, considera que se trata del primer suceso sangriento de la época moderna en la crónica negra española. Juan Rada cuenta en su último libro Crímenes con historia que Matilde y Encarnación Silva Montero eran dos hermanas solteras, de 50 y 55 años, que vivían juntas. La primera regentaba el estanco y la segunda trabajaba de cajera en los almacenes 'El Águila' de la calle Sierpes. El 11 de julio de 1952 se encontraban juntas en el establecimiento cuando fueron acuchilladas salvajemente. Los criminales no tocaron ni se llevaron nada. Desde un principio, se descartó el robo y por tanto no existía móvil aparente. El suceso generó un gran malestar e indignación social, debido a la saña con la que actuaron los asesinos. «Corrían tiempos difíciles y las autoridades urgieron para que se resolviera de inmediato. Parecía que lo único que preocupaba al gobernador civil, Alfonso Ortí Meléndez, era poder presentar cuanto antes a los culpables. Las sospechas iniciales recayeron en un par de sobrinos, uno de ellos carnicero de profesión, lo que suponía que manejaba bien el cuchillo. Pero no tenían nada que ver con el asalto«, explica Rada. Según informa Juna Rada, la Policía, tras varios soplos no muy fiables, buscó a unos rateros que eran Francisco Castro Bueno, alias el Tarta; Juan Vázquez Pérez, el Mellao; y Antonio Pérez Gómez. «Tras intensas sesiones de interrogatorios, en los que negaron repetidas veces su autoría, terminaron autoinculpándose. Todo resuelto en quince días. Unos pobres diablos que, por conveniencia política y personal de ciertos mandatarios, iban a cargar con toda la culpa. Luego los acusados se retractaron de su declaración final. Las pruebas carecían de consistencia». P- ¿Qué explicaciones dio la fiscalía que llevaba este doble asesinato? R- La fiscalía trataba de explicarlo de modo sencillo: los asesinos esperaron a que Matilde se dispusiera a salir del estanco, a la hora del almuerzo, para abalanzarse sobre ella y exigirle el dinero. Entonces, intentó huir, lanzando gritos de socorro. Pero el Mellao se le anticipó, cerrando la puerta. Mientras Antonio y el Tarta la apuñalaban. Ante tal escándalo, acudió la hermana, que estaba en la vivienda, al fondo del establecimiento. Ambas recibieron fuertes cuchilladas (19 la primera y 16 la segunda) en la garganta, pecho y brazos; incluso, alguna fue directa al corazón. Esa fue la explicación.

P- ¿Y la defensa que argumentó? R- La defensa se preguntaba: ¿Por qué no se llevaron nada?. Hay que tener en cuenta que bajo el mostrador del estanco habían quedado 600 pesetas y, en una caja de puros, más de 7.000 en un fajo de billetes. Y si hubieran pasado al fondo, al piso, podrían haberse apoderado de algunas alhajas que tenían las víctimas en una cómoda. Cualquier experto en criminología sabe que el ladrón que excepcionalmente se ve empujado a un delito con violencia, no se ensaña con la víctima. En cuanto a sus discordantes confesiones, habían sido logradas a la fuerza. Por ello la defensa dejó caer el uso de la tortura y solicitó la absolución. P- Usted relata en su libro que la sentencia los declaró culpables, aunque el alcalde, el obispo y ciudadanos de Sevilla pidieron el indulto. Transcurridos casi cuatro años de estos crímenes fueron ejecutados. R- Sí, el fallo no se hizo esperar. Culpables de doble homicidio y robo. Dos penas de muerte para cada uno. Fue un veredicto que indignó a muchos sevillanos. En la ciudad de la Giralda no se había realizado ninguna ejecución ordinaria desde 1924. Aunque los tres abogados defensores interpusieron recurso de casación ante el Tribunal Supremo, la condena fue ratificada. Tras ello, el alcalde, el obispo y numerosos ciudadanos solicitaron el indulto, pero no se concedió. Los reos acudieron a su cita con la muerte. P- El verdadero criminal se confiesa, resulta que mata a estas dos mujeres indefensas por venganza y todo viene originado por la Guerra Civil. Como bien señala en su libro, un hecho real que parece remontarnos a la película «Yo confieso», de Alfred Hitchcock. R- El periodista Pedro Costa estaba preparando la serie La huella del crimen para TVE, que se emitió a partir de 1985. Decidió investigar a fondo el 'Crimen de las estanqueras' y visitó al sacerdote que atendió a los condenados en la etapa final de su vida. Su testimonio sería fundamental para que salieran a la luz los hechos. Fray Hermenegildo de Antequera era un capuchino que se volcó con los reos. Inicialmente se mostraba reacio a hablar, ya que había colgado los hábitos tiempo atrás. Al fin se animó a que se conociera la verdad. Hizo una gran revelación. Un día se presentó en su iglesia un hombre con buen porte y excelente aspecto. Preguntó por él, solicitando ser confesado. Tras el Ave María Purísima de rigor le preguntó si, como sacerdote, estaba obligado a guardar el secreto de lo que iba a decirle. Después de que el religioso asintiera, el visitante pronunció unas impactantes palabras. Confesó que hacía casi 20 años que fue el asesino que mató a las estanqueras, que no se arrepentía por ellas, sino por los hombres que injustamente fueron ejecutados. También le contó minuciosamente al cura cómo había llevado a cabo los asesinatos, así como detalles que se desconocían o que no se habían hecho públicos. La identidad del criminal ha permanecido lógicamente en el anonimato. Personas próximas a las hermanas Silva comentaron en su momento que, tras la Guerra Civil, habían delatado, en su localidad natal de Estepa, a gente de izquierdas. Gente que acabó en el paredón. Al parecer, una vez más se hizo válido lo de que la sangre llama a la sangre, desembocando en un salvaje ajuste de cuentas. En dicho municipio sevillano nadie quiere revivir el suceso. Prefieren dejarlo en el baúl del olvido.

P- En su interesante y documentado libro Crímenes con historia, también incorpora un exclusivo testimonio de una persona con la que se entrevistó personalmente en Sevilla el año pasado. El testigo implica a un legionario que había estado en Sevilla en esas fechas, camino de Madrid, para participar en el Desfile de la Victoria. R- Tras mis intervenciones en TV y en varios programas de radio hablando de este caso abierto, un oyente se me dirigió desde Sevilla. Había sido testigo del forcejeo de las víctimas y el asaltante. Y en efecto me entrevisté en persona con él. Me contó que vio en la puerta del estanco a las dos mujeres, con los brazos hacia adelante, tratando de parar al agresor; se metieron para adentro y no observó ningún arma. Se llama José Castro Segura y tenía 4 años en 1952. Acudía casi a diario con su padre a los jardines de Murillo, enfrente del estanco donde tuvo lugar el mortal suceso. Su abuelo tenía un par de confiterías, una de ellas cerca de la tienda de tabaco y solían acudir con frecuencia a verle. Aquél día, del 11 de julio de 1952, el niño marchó solo. Iba a salir por la puerta del parque, a media mañana, para cruzar la Avenida Menéndez Pelayo. Justo enfrente, en el número 24, estaba el estanco, entre una casa de comidas y una tienda de mimbres, que eran los tres locales comerciales del edificio. El niño se asustó, le dio miedo y se puso detrás de un árbol. Se quedó escondido en el arriarte, observando con la mirada clavada en la casa de enfrente, donde estaba el estanco. Al poco rato vio salir de la escena del crimen al hombre. Era un legionario, con su gorra militar y se dirigió al cuartel de Intendencia que estaba justo al lado (la actual sede de la Diputación de Sevilla). José Castro se fue a la repostería de su abuelo y le contó todo lo que había presenciado, pero la familia lo tomó a broma hasta el día siguiente que se propagó la noticia del doble crimen. Al niño le ordenaron en casa que nunca contara aquello para evitar complicaciones. No obstante, en su mente permaneció siempre aquello y, cuando fue algo mayor, se enteró que la Legión había estado de paso en Sevilla, camino de Madrid para participar en el Desfile de la Victoria. Las piezas empezaron a encajar y a comprender el crimen con más claridad.