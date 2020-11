El eterno debate que ha incendiado twitter gracias a las compañeras de piso de Elena Cañizares

En un tiempo en el que ser positivo en coronavirus es la noticia más negativa, la convivencia entre compañeros de piso, puede ser más negativa aun cuando la empatía no forma parte del juego de los pisos de estudiantes. Ahora, no es el mejor momento de compartir piso con alguien ajeno a tu núcleo familiar, pero los jóvenes, están en su derecho a seguir con sus formaciones académicas y las normas, lo permiten mayoritariamente. El ser positivo, es algo a lo que se exponen, como cualquier persona.

Los comentarios de ellas, cuanto menos dictatoriales, aseguran que es “algo lógico que se tenga que ir del piso” a lo que Elena refuta su imposibilidad porque la rastreadora le ha dicho que no salga de casa y, además, sus padres, de 60 años, son carne de cañón. “¿Prefieres que lo cojamos nosotras?” preguntan. Como si pudiera contestarse a esa pregunta. “Es que no voy a estar cómoda sabiendo que vivo con un positivo, tocando los cubiertos que has tocado tú” afirma una de ellas, como si de un bicho raro se tratara.

La impotencia de esta joven de 19 años, le ha llevado a que tuiteara toda la conversación mantenida con sus otras tres compañeras a las que muchísimos usuarios de twitter, ya han caracterizado. Ahora, es trendding toppic con más de 150.000 interacciones y un debate en el que Elena gana por goleada, pero en el que sin embargo, la opinión de sus compañeras también está defendido por algunos.