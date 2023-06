«El éxito en Netflix de nuestra animación para adultos confirmó que había público para esos argumentos y personajes»

“Soy el típico niño al que le encantaba dibujar, y nunca he dejado de dibujar. Para mí fue impactante cuando mi padre me llevó una vez a la sede de su empresa de publicidad, yo tendría ocho o nueve años de edad, y vi a los diseñadores con mesas enormes, pinceles, lápices, acuarelas y herramientas de dibujo. Y descubrí que había personas que se ganaban la vida dibujando, y vi claro que a eso me quería dedicar”. Así se define el sevillano Alejandro Jiménez Asuero. En su ciudad natal, en la céntrica Imagen, buen nombre de calle para su tarjeta de presentación, tiene su sede Blow Studio, fundado en 2011 junto con Bernardo González, y especializado sobre todo en animación para adultos. La repercusión alcanzada, tanto en audiencia como en valoración, por los tres capítulos que hicieron para la serie de Netflix 'Love, Death + Robots', encabezan su curriculum a ojos del mercado internacional.

¿Cuáles son sus coordenadas biográficas?

Nací hace 44 años en Sevilla. Mi padre se dedicó al sector de la publicidad y creó su propia empresa. Mi madre trabajó como enfermera en el Hospital Infantil. Soy el segundo de sus tres hijos y el único varón. Estoy divorciado, tengo un hijo de 8 años de edad, vivimos en el barrio de la Macarena.

¿Dónde se forjó su infancia y adolescencia?.

En el barrio de Santa Aurelia, junto al Parque Amate. La mayoría de edad ya la viví en Sevilla Este, adonde se mudaron mis padres. Estudié en el Colegio San Agustín, y en mi etapa de instituto di muchas vueltas, me cogió el cambio de sistema educativo con la entrada en vigor de la Logse. Estuve en el IES Los Viveros, junto al Tardón, y después en el IES Pablo Picasso en Alcosa. Me vino bien hacer el Bachillerato Artístico.

¿Tenía clara su vocación por la animación?

Yo quería dibujar, por encima de todo. Como horizonte, de niño el mundo del comic me encantaba pero me parecía algo lejanísimo en la perspectiva profesional, como vinculado a empresas de Estados Unidos. Y en mi adolescencia descubrí por televisión el sensacional cine japonés de animación, con creadores como Hayao Miyazaki. Me influyó como semilla para que muchos años después yo me convenciera de que podía hacer animación para adultos.

¿Cuál su primer empleo en el sector?

En la productora audiovisual sevillana La Claqueta, que entonces también se dedicaba a hacer páginas web. Cuando terminé la carrera de Bellas Artes hice un par de cursos de diseño web, es a lo que le vi más salida laboral, y ahí me eligieron. También hice diseño de logotipos, de cartelería.

¿Cuándo comenzó en la animación?

Con el apogeo de Pixar, y el impacto que provocó en la demanda de animación, intuí que debía reorientar mi estrategia. Me fui en el año 2009 a Barcelona para estudiar animación 3D en Pepe School, es una escuela pequeña, encabezada por Daniel Martínez Lara, profesional de la animación con mucho prestigio. Él tiene algo especial a la hora de enseñar, y de inculcarte el amor por la animación siendo consciente de que es una actividad que comporta muchas horas de dedicación. En Pepe School coincidimos Bernardo González y yo. Él es de Alicante pero estaba afincado en Huelva. Cuando terminamos el curso, yo regresé a La Claqueta, él hizo trabajos sueltos por otro lado. Y decidimos unirnos para montar nuestro estudio en Sevilla, sabiendo que los grandes estaban concentrados en Madrid y Barcelona.

¿Quién fue el primer cliente que os aportó un plus de reputación ante el mercado?

El estudio Dvein, de Barcelona. Bernardo había trabajado anteriormente con ellos, y como les había gustado, decidieron probar con nosotros ya como Blow Studio. Fue una campaña para la marca de whisky Johhny Walker, con un montaje expositivo para exhibirse en Asia, con un planteamiento visual muy abstracto. Fue una primera experiencia internacional, y en Dvein quedaron bastante contentos. Durante varios años contaron con nosotros para hacer campañas potentes de Chanel, River Island, Axe, etc.