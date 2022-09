El gesto viral de James Rhodes con una vecina de Rochelambert

El pianista James Rhodes, muy conocido y activo en redes sociales, ha ingresado 490 euros a Estrella Yedra, la vecina de Rochelambert que ha devuelto a una anciana de Cerro Amate un sobre con la pensión que había retirado del banco y perdido en un parque infantil cuando volvía a su casa. Estrella, además, ha logrado una entrevista de trabajo en una empresa de limpieza. "Estoy comiendo como los pavos para llegar", reconoce en declaraciones a Europa Press.

En la tarde de ayer miércoles, horas después del encuentro en la comisaría del Distrito Cerro Amate con la anciana de 84 años que perdió los 490 euros de su pensión en un parque y a la que se lo devolvió personalmente en presencia de los agentes, Estrella relata que recibió un bizum con una cantidad idéntica. El ordenante era el pianista James Rhodes, que no es la primera vez que realiza un gesto similar después de que se haga viral una historia así en las redes sociales.

Un amigo de Estrella contactó con Rhodes a través de Twitter y éste se prestó a mandarle el dinero. "Les dije que no, que no hacía falta que me dieran nada", recuerda esta vecina de Rochelambert. El bizum llegó y se produjeron entonces un intercambio de mensajes por WhatsApp entre el famoso pianista y Estrella. "Me dijo que quería ayudar a los que lo pasan mal", apunta.

Pero si hay algo que le ilusiona a Estrella es la entrevista de trabajo que tiene en una empresa de limpieza. Ella misma contó el pasado miércoles a los medios que tiene un hijo de cuatro años con discapacidad, que está en paro y que su pareja, también desempleado, cobra una prestación. "¿Quién me va a dar trabajo con la situación que tengo"?, se preguntó en voz alta.