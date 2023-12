El hijo de Antonio Burgos recoge con «honor» el premio Andalucía de Periodismo concedido a su padre fallecido

Fernando Burgos, el hijo del escritor y periodista sevillano Antonio Burgos, fallecido a los 80 años de edad el pasado 20 de diciembre, ha recogido este martes día 26 el premio Andalucía de Periodismo a la trayectoria profesional que le ha concedido la Junta de Andalucía, y que se ha convertido ya en un reconocimiento póstumo tras el reciente fallecimiento del que durante décadas fue articulista del diario 'ABC' de Sevilla.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha sido el encargado de entregar este premio al hijo de Antonio Burgos en el marco de un acto celebrado en el Palacio de San Telmo de Sevilla en el que, además, otros seis galardonados han recibido los reconocimientos concedidos en las categorías de prensa escrita, radio, televisión, fotoperiodismo, infografía y proyección internacional.

Al recoger el reconocimiento concedido a su progenitor, Fernando Burgos ha dicho que para él suponía "un honor" recoger este premio, pero también que le resultaba "muy difícil" representar a su padre en este acto "por varios motivos", comenzando por el de que es "imposible" hacerlo dada la "elocuencia" de Antonio Burgos.

El hijo del escritor ha recordado al inicio de su intervención la anécdota de lo que le dijo su padre a su madre, Isabel Herce, cuando llevaban un tiempo viviendo con él en Suiza tras saber Antonio Burgos que era objetivo de la banda terrorista ETA, al hilo del asesinato del médico militar Antonio Muñoz Cariñanos perpetrado por dicha organización en Sevilla en octubre del año 2000.

Fernando Burgos ha explicado que a su padre no le gustaba vivir en Suiza, y acabó por decidir regresar a Sevilla aunque la amenaza etarra persistiera. "Isabel, nos vamos de aquí: prefiero antes que me maten los etarras a vivir más tiempo fuera de Sevilla", le dijo Antonio Burgos a su esposa al tomar aquella decisión, según ha recordado su hijo.

De su padre, Fernando Burgos también ha destacado que "era una persona precisa, sin fisuras, sin moderación a la hora de expresar su opinión", algo que hacía de forma "firme", y también era "riguroso en su firmeza a la hora de expresar sus emociones" en actos públicos como el de esta entrega de premios.

Por eso el hijo de Antonio Burgos ha dicho que debía permanecer "todo lo entero" que podía en este acto pese a que acababa de perder a su padre. "No sería digno de representarle si no permaneciera firme ante ustedes", ha sentenciado Fernando Burgos, quien también ha dedicado palabras a su madre, Isabel Herce, a quien su padre se refería como la "jefa de su casa civil", y de quien ha destacado que fue "incondicional y constante apoyo" de su padre, y "siempre fue un pilar" para él, como así lo demostraba al no dejar de "reconocer el valor de su apoyo eterno a él" en cada discurso que pronunciaba, según ha puesto de relieve el hijo de ambos, que ha concluido su intervención agradeciendo al presidente de la Junta y, "en especial a los miembros del jurado", por el premio Andalucía de Periodismo concedido a Antonio Burgos.

MORENO REIVINDICA A ANTONIO BURGOS COMO "UN GIGANTE DEL PERIODISMO"

Por su parte, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha agradecido a la viuda, Isabel Herce, y al hijo de Antonio Burgos su asistencia a este acto asumiendo que "no debe ser fácil, ni mucho menos", teniendo en cuenta lo "muy reciente" que está la pérdida de quien ha definido como un "maestro" y un "gigante del periodismo".

De esta manera, el presidente andaluz ha reconocido el "esfuerzo" que los familiares más cercanos a Antonio Burgos han realizado al asistir a este acto, y se ha declarado "convencido" de que el escritor y periodista sevillano, "que a buen seguro se ha reencontrado con las manos que tantos años llevaron el farol de la cruz de guía del Señor de Sevilla, estará ahí arriba disfrutando con todos nosotros de este maravilloso día de reconocimiento para él".

Juanma Moreno ha recordado el discurso que pronunció Antonio Burgos al recoger el 28 de febrero de 2020 en el Teatro de la Maestranza de Sevilla el título de Hijo Predilecto de Andalucía que le entregó ese año la Junta, un "hermosísimo texto" con el que el escritor "deleitó" a los asistentes a aquella ceremonia, según ha valorado el presidente.

"Maestro de periodistas y referencia del articulismo español, Antonio Burgos nos deja un legado inmenso, pero también un recuadro que se quedará ya en blanco para siempre", ha sentenciado Juanma Moreno, quien al hilo ha dedicado también palabras de recuerdo para los lectores del que durante décadas fue periodista y colaborador del diario 'ABC de Sevilla' que ahora "sufren mucho la marcha" del autor.

Moreno ha apostillado que "no sólo ellos" sufren esa pérdida, porque "cuando se nos va alguien que practicó el pensamiento libre, la que pierde es la sociedad en su conjunto", y al hilo ha manifestado que "de poco serviría la libertad de expresión sin personas con el valor para ejercerla, y Antonio (Burgos) ejerció la libertad con personalidad y también con mucha valentía".

El presidente ha agregado que el "legado" del periodista hispalense "es tan valioso como extenso, con infinidad de textos que hablan de Sevilla, sus calles, sus tradiciones, sus nombres, su familia", y también "de Andalucía, sus pueblos, su folclore, la Semana Santa, el Carnaval, la copla, los toros", o de "su querido Curro" Romero, matador de toros que el mismo día que Burgos recibió también el título de Hijo Predilecto de Andalucía, según ha recordado Moreno, que ha destacado que su obra hizo a Antonio Burgos "merecedor de numerosos reconocimientos y galardones".

Entre ellos ya figura el Premio Andalucía de Periodismo, con el que la Junta "aspira a corresponder y reconocer su maestría", según ha continuado Juanma Moreno, que se ha mostrado "convencido" de que Antonio Burgos recogería este premio "con el pecho henchido de orgullo y agradecimiento y amor por su Andalucía".

El presidente de la Junta también ha manifestado que "la herencia" que deja Antonio Burgos está "repleta de riquísima literatura y de enseñanza", y ha valorado que el escritor sevillano recién fallecido enseñó a "amar" los rincones de Andalucía, "sus tradiciones, sus valores, sus personajes ilustres, su acento", y ha defendido que enseñó a querer a esta comunidad "tal como es, con sus defectos, que es como uno quiere a una madre o quiere a una hija", ha añadido.

"De alguna manera, Antonio Burgos fue un adelantado a su tiempo, un pionero" que "defendió desde muy joven la singularidad cultural de Andalucía, y también reivindicó algo que está hoy de plena actualidad, que esta tierra, esta bendita tierra, como él decía, necesita estar en plano de igualdad con el resto de comunidades autónomas de España en inversión, financiación e infraestructuras", ha abundado.

Moreno ha reivindicado también a Antonio Burgos como "un andalucista visionario o un visionario del andalucismo", un "andalucista cuando no había andalucistas en Andalucía", según ha finalizado.