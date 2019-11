El PA: sin partido y sin caseta de Feria de Abril

El área de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla ha declarado la pérdida de la caseta de la Feria de Abril cuya titularidad ostentaba el Partido Andalucista, teniendo en cuenta que la formación ha quedado ya extinta.

En este sentido, el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publica este jueves la resolución de Fiestas Mayores sobre esta caseta ubicada en el número 196 de la calle Juan Belmonte del recinto ferial y que estaba recogida dentro de la destinadas a entidades.

Así, fuentes municipales han indicado a Europa Press de que el proceso arrancó tras tenerse constancia de que seguía existiendo una caseta con la titularidad del PA, ya extinto. Sin embargo, indican que este partido político había decidido no iniciar su disolución hasta que se celebraran las elecciones municipales de 2019, con el objetivo de seguir dando cobertura o soporte a los concejales que aún tenía en distintas localidades de Andalucía.

Tras ello, desde Fiestas Mayores se abre un procedimiento para la retirada de la titularidad tradicional de esta caseta. Al no localizar a ninguna persona responsable mediante comunicación telefónica ni a través de correo certificado, se procede a convocarles a través de audiencia pública mediante una publicación en el BOP, un sistema que se utiliza habitualmente para cuestiones como notificación de multas cuando no se localiza al infractor, entre otros asuntos.

Una vez finalizado el plazo y dado que no se les localiza, se ha procedido a publicar esta resolución en el BOP para retirar al PA la titularidad tradicional de la caseta que hasta ahora ostentaba, al tratarse de una entidad que, según sus propios estatutos, ya no existe y dado que la concesión que tenían era para caseta de entidad, no familiar.

Ahora, el Ayuntamiento está a la espera de ver si alguna caseta queda más libre, tras el procedimiento en marcha de renovación de estos módulos, a lo que seguirá el pago de tasas. Una vez que terminen estos procesos, se decidirá el futuro de las casetas que queden libres de acuerdo a sus características, pudiendo dirigirse al listado de entidades, familiares o permanecer en manos del propio Consistorio para su uso municipal.