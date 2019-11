El PP avisa del «desmantelamiento» del Grupo Diana de la Policía

El portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Sevilla, Beltrán Pérez, ha condenado el "desmantelamiento" del Grupo Diana, la unidad especializada en violencia de género de la Policía Local, y de la Oficina de Violencia de Género, "por parte del alcalde de Sevilla, Juan Espadas (PSOE)".

En un comunicado, Pérez basa sus afirmaciones en que "actualmente solo hay dos agentes al día" en el Grupo Diana, reduciéndose los fines de semana a "un solo agente en el Distrito Cerro-Amate", algo que le parece "muy grave", a lo que se suma que "hay días que no se presta este servicio porque es complicado cubrir esos turnos".

El portavoz popular asegura que hasta 2017 había una media de 25 agentes diarios destinados permanentemente a estas funciones, pero ahora "se reduce a solo dos", ya que "el Gobierno de Espadas decidió ese año que al ser la violencia de género una competencia de la Policía Nacional, el Ayuntamiento reduciría los recursos que antes se destinaban".

Además, afirma que no solo se han reducido los agentes, sino que a los pocos dispositivos del Grupo Diana que se han mantenido "se les han reducido sus funciones", ya que el Gobierno local decidió que dichos agentes "no podrían atender denuncias".

"Es lamentable que haya habido casos en los que cuando una mujer víctima de violencia de género ha acudido a la comisaría a denunciar la han mandado a su casa, le han dicho que más tarde le llamarían, porque los agentes han estado ocupados en ese momento", manifiesta Pérez, que se pregunta "cómo es posible que manden a casa a una mujer que acude solicitando ayuda porque ha sido víctima de violencia de género, cuando se le debían ofrecer todos los recursos posibles".

"Estos hechos nos parecen intolerables e injustificados. También nos resulta incomprensible que el único distrito en el que está esta unidad especializada sea el Distrito Cerro Amate", destaca Pérez.

El popular recuerda que en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) hay alrededor de 1.090 efectivos y, sin embargo, "la plantilla no llega a 900", a los que hay que descontar los que se encuentran de baja. "Por eso hemos denunciado en reiteradas ocasiones que la plantilla es deficitaria, especialmente, cuando en los próximos cinco años se van a jubilar 300 policías. Por lo que Espadas no puede excusarse en la RPT", añade.

El portavoz popular agrega que gracias a "la presión del PP", Espadas anunció en la campaña electoral la convocatoria de 200 plazas, pero esas vacantes "tardarán entre tres y cuatro años" que, unidas a las ofertas de años anteriores que no han sido convocadas, provocarán un "preocupante déficit". "Vamos a ver cómo se jubilan agentes en los próximos años cuyas plazas no van a reponer". Así, Pérez pone como ejemplo la situación vivida los fines de semana en el que "no se garantiza" la atención a víctimas de violencia de género por parte del Grupo Diana de la Policía Local.

"Sevilla necesita un alcalde que se preocupe por los problemas de las víctimas de violencia de género, que reciban la atención adecuada cuando acuden a una comisaría. Las víctimas de violencia de género deben sentirse protegidas", reitera Beltrán Pérez, que agrega que, además, en el proyecto de Presupuestos municipales de Espadas para 2020 "hay 340.000 euros menos en Policía Local y políticas de seguridad".

El portavoz del Grupo Popular conluye que "es lamentable" que ante un problema social tan grave Espadas "reduzca" los recursos municipales y si se quiere acabar con la lacara de la violencia de género "es necesaria la implicación del Gobierno municipal", por lo que el alcalde "no puede permanecer ajeno, ni desmantelar esta oficina, sino que, por el contrario, debe reforzarla, sobre todo cuando presume de ser un alcalde preocupado por las políticas sociales".