El primer cupón poscoronavirus cae en Andalucía

El primer sorteo del cuponazo de la ONCE tras el parón provocado por la pandemia del COVID-19 ha repartido más de un millón de euros entre las provincias de Málaga, Almería, Cádiz y Sevilla.

En concreto, en Málaga, Francisca Ruiz, afiliada y vendedora de la ONCE desde 2009, vendió diez cupones premiados con 25.000 euros cada uno en su kiosco ubicado en la calle Roger de Flor, junto a la estación de autobuses de Málaga.

Asimismo, en Almería se han vendido también otros diez cupones premiados a las cinco cifras que han repartido otros 250.000 euros en el entorno de una cafetería de la carretera Níjar-Retamar mientras que en la localidad sevillana de Los Palacios han sido nueve cupones que suman 240.000 euros en premios.

Además Cádiz, Jerez y Tomares (Sevilla) han sido agraciadas con un cuponazo de segunda categoría, dotado con 100.000 euros respectivamente, por lo que en total suman 1.040.000 euros entre las cuatro provincias andaluzas. El resto de premios de este sorteo se han repartido entre el País Vasco, Murcia y la Comunidad Valenciana, han informado a través de un comunicado.

Después de tres meses sin actividad comercial por la pandemia --la primera en sus más de 81 años de historia--, la ONCE ha dedicado todos los sorteos de esta semana, desde el pasado lunes y hasta este próximo domingo, a reconocer el esfuerzo de la ciudadanía durante este tiempo y agradecer el trabajo de los profesionales que han sido esenciales en la lucha contra el COVID-19.

Al grito de '#LaIlusiónPuedeConTodo', ha puesto a la venta 46,5 millones de cupones, uno por cada ciudadano, dedicados especialmente a sectores como los sanitarios, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, los agricultores y ganaderos, los transportistas, los farmacéuticos y comerciantes o los voluntarios.

Esta serie monográfica arrancó el lunes con el cupón dedicado a la vuelta de los vendedores de la ONCE a las calles bajo el lema genérico 'Volvemos... los iguales'. El sorteo del cuponazo de este pasado viernes ha querido dar las 'Gracias por estar ahí' a quienes, desde los supermercados a los mercados y tiendas de barrio o estancos han trabajado para atender las necesidades primarias de toda la población.

Para este sábado el cupón de la ONCE da las 'Gracias por estar pendientes' a los voluntarios, hombres y mujeres que han dedicado gran parte de su tiempo a atender a los más mayores, confinados en sus casas; a las personas con discapacidad, a las que atendieron voluntarios de la ONCE y de Fundación ONCE, o a los que reparten alimentos desde diferentes ONG.

La serie se cierra este próximo domingo, 21 de junio, agradeciendo a los 73.000 trabajadores del Grupo Social ONCE por la labor desarrollada durante la pandemia. Desde el personal educativo y de servicios sociales de la ONCE, hasta los profesionales de empleo de Fundación ONCE, pasando por quienes, desde las lavanderías de Ilunion, lavan y desinfectaban la ropa de hospitales; y por quienes, desde los hoteles medicalizados de Ilunion en varias ciudades, atendían a sanitarios y afectados por el COVID-19.