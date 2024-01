La reacción en las farmacias fue variada: mientras Pedro lleva siempre consigo una mascarilla, ha ido a recoger su “lote del dolor” tras años de servicio trabajando en una mina. Lucrecia, su mujer, se niega a utilizarla y lo espera fuera, expresando su descontento ante lo que considera una restricción de libertad: «No me han callado los grises cuando corría delante de ellos , no me van a poner una mordaza los científicos»