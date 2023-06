«El sector agrícola, para ser viable, necesita sí o sí tecnología en todos sus procesos»

“El sector agrícola necesita la tecnología sí o sí en todos sus procesos para continuar siendo viable. Más aún en Europa, donde los estándares de calidad son los más altos, y el producto adquiere un precio más elevado que un segmento de los consumidores sí está dispuesto a pagar”. Lo ve claro Manuel Lobeto Martín, no en vano lleva 20 años trabajando en la aplicación de sistemas de monitorización e información en explotaciones agrarias. Para hacer realidad la agricultura de precisión, como coordinador agronómico de la Universidad de Sevilla en investigación y desarrollo aplicados a la gestión de cultivos, está impulsando proyectos de trascendencia internacional, como el denominado EO4CerealStress, seleccionado por la Agencia Europea del Espacio para apoyarlo, que analiza en las marismas sevillanas la respuesta del cultivo del arroz a múltiples factores que lo estresan.

¿Cuáles son sus coordenadas biográficas?

Nací en Sevilla hace 49 años. Mi abuelo llevaba la contabilidad de la empresa Hytasa, mi padre continuó ese trabajo, hasta que en los años 80 montó su propio despacho de asesoramiento fiscal. Mi madre fue primero modista y después tuvo dos tiendas de ropa en Nervión y Macarena. Mi pareja es Julia Rozet, creadora de rutas turísticas desde su empresa Sevilla a la Carta, y experta en las grandes conexiones históricas y culturales que hay entre Sevilla y Francia, sobre todo París. Tenemos una niña de 3 años, Amélie. Vivimos en el barrio de San Gil, junto a San Luis y la Macarena.

¿Dónde se forjó su infancia y adolescencia?.

Con mis padres vivía en Rochelambert. Y acertaron escolarizándome en el Colegio Aljarafe, en Mairena, es estupendo, ahí cursé todo el periodo de enseñanza obligatoria. Y me marcó positivamente la costumbre que tenían los profesores de hacer una excursión larga en el campo, y también viajes a lugares de naturaleza de especial interés en España, lo que era muy grato compartiéndolos con los amigos del colegio. Uno fue a Doñana, y empecé a apasionarme por la cartografía. Desarrollé el interés por el campo, y por eso decidí empezar la carrera en la antigua escuela de peritos agrónomos que estaba en el Cortijo del Cuarto. Después seguí en la de la Universidad de Córdoba.

¿Alguna experiencia que le impactara para encauzar su itinerario formativo?

En Córdoba descubrí un nuevo programa, Erasmus Mundus, para desarrollo rural. Había alumnos de países muy diversos, se hablaba de la política agraria común de la Unión Europea.

¿Por qué la cartografía apasiona tanto?

El ser humano tiene ciertas limitaciones para entender sistemas complejos, y en cambio tiene gran capacidad para entender sistemas simples y relacionarlos. Un mapa es un modelo de simplificación de la realidad, pensemos en que simplifica las distancias, las alturas, etc. Siempre que he viajado por Europa y por Iberoamérica me ha llamado mucho la atención la cartografía.

¿Cuál fue su primer trabajo significativo?

En el año 2000, para recabar datos que incorporar al catastro, en la comarca de El Coronil y Montellano. Tanto caminos rurales como haciendas. Después fue para mí importante el periodo de cinco años trabajando en el Parque Natural de Doñana realizando cartografía de los cultivos agrícolas, para la Red de Espacios Naturales vinculada a la Consejería de Medio Ambiente. En aquella época no existía Google Maps, no era fácil fijar los puntos con GPS. Y fui muy solicitado en municipios como Almonte al ver que yo manejaba sistemas de información geográfica, me pedían datos para mapas desde la Hermandad Matriz de El Rocío, para establecer zonas de paso, a la Guardia Civil para planes de prevención de incendios en la comarca.

En su cartografía de cultivos agrícolas en el entorno de Doñana, ¿era frecuente hace 20 años descubrir pozos ilegales?

Ya empezaba el problema. En montes públicos, es decir, no en terrenos agrícolas de secano o de regadío, a veces sucedía que de un día para otro, por el mismo lugar donde no había nada de ese tipo, de pronto te topabas con un pozo. Y al día siguiente ya había estructuras con plásticos. Llamaban doblemente la atención porque entonces casi toda la agricultura en la zona que yo transitaba era extensiva, sobre todo para arroz.

¿Cómo se ha especializado en el sector 'agrotech'?

He trabajado en empresas como Hewlett Packard, en tres universidades (la de Córdoba, la Olavide, y actualmente la Hispalense) y fui viendo cómo suele faltar alguien que uniera al sector agrario con el tecnológico y con la sociedad para hacer transferencia de conocimiento. Mi línea de trabajo está más enfocada hacia la investigación para el desarrollo. La forma de colaborar en un territorio ha de evolucionar. En las universidades hay mucho conocimiento que puede ser transferido para articular soluciones, eso debe hacerse con nuevos procedimientos y cada vez más rápidos.

¿En qué consiste el proyecto SAMA?

SAMA son las siglas de Sistema Andaluz de Monitorización del Arroz. Se utiliza información de los satélites Sentinel, más recientes y avanzados, y de la constelación de satélites Modis, cuyo tipo de resolución es de hace más de 20 años. Lo más interesante es ver cuánto tiempo llevan tomando datos del lugar elegido, y cuántos píxels tiene el lugar fotografiado. En este caso, son cultivos continuos, y la definición del pixel permite precisión de 10 metros. Vinculada a la resolución temporal, con imágenes a lo largo de 20 años, permite obtener mucha información para estimar las cosechas, las plagas, para intervenir solo en una parte de la parcela, por eso se llama agricultura de precisión.

¿Y los objetivos del denominado MoniCa?

Es el desarrollo de un sistema de agromonitorización de cultivos extensivos herbáceos en la provincia de Cádiz, basado en combinar teledetección, internet de las cosas e inteligencia artificial. Con nuestro grupo de investigación junto a Emergya, a la Corporación Tecnológica de Andalucía y ASAJA Cádiz.

¿Y el titulado AgrarIA?

Es un consorcio con 27 entidades y empresas públicas y privadas, como, por ejemplo, GMV, Hispatec, Emergya, Dronetools, Secmotic. Con una financiación europea de cerca de 10 millones de euros, a través de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, se centra en casos de uso donde la inteligencia artificial se use en toda la cadena de valor agroalimentaria para mejorar su funcionamiento, para que el sector sea mucho más competitivo durante las próximas décadas

¿Qué profesionales del sector agrario han entendido mejor la necesidad de colaborar con ustedes?

Sin duda, hay que destacar a la Federación de Arroceros de Sevilla. Su gerente, Eduardo Vera, desde la primera llamada dijo que sí. Procede del ámbito tecnológico, había trabajado en Telefónica en Suramérica, y tiene clarísimo que para hacer viable la actividad agrícola hay que incorporar tecnología. También el presidente, Mauricio Soler, tiene esa perspectiva, y lo impulsa. La Federación y nosotros vamos juntos en proyectos como AgrarIA y también en el apoyado por la Agencia Espacial Europea.

¿Cómo han conseguido el apoyo de la Agencia Espacial Europea para investigar e innovar en la gestión del cultivo de arroz para mitigar factores que lo perjudican?

El mayor mérito es de mi compañero Víctor Rodríguez Galiano, que además de su labor como investigador principal en estos proyectos, colidera el grupo de fenología de superficie en el comité internacional coordinado por la NASA, y también coopera en investigaciones con la universidad de Southampton en Reino Unido. Tiene mucho talento. Otros factores tenidos en cuenta son las condiciones medioambientales de Andalucía, y lo mucho que hemos invertido desde nuestro grupo en tecnología. Por ejemplo, tenemos una sofisticada cámara hiperespectral, que vale 300.000 euros, y con un dron diseñado para poder llevarla con mucha autonomía con el fin de observar al detalle con más tiempo una zona amplia de cultivos de arroz.

¿Cuál es el principal objetivo de este proyecto EO4CerealStress?

Poder hacer un seguimiento diario de la evolución de un cultivo continuo, como arroz, trigo, girasol, y obtener mejor información sobre parámetros que permitan aplicar criterios de agricultura de precisión, lo que reduce costes e impacto medioambiental. Pensemos la enorme diferencia entre tratar 3 hectáreas o hacerlo en 1.000 hectáreas si se ha detectado un problema, como es la aparición de una plaga.

¿Se amortiza rápido por parte de un agricultor la inversión en ese esfuerzo para obtener y analizar datos en amplias extensiones de cultivos?

Para empezar, hay información valiosa que está accesible para cualquiera, ya está pagada con los impuestos de todos los contribuyentes, como es todo lo que aporta el programa europeo Copernicus de observación del planeta, con los satélites Sentinel. El tratamiento de esa compleja información, con muchos datos, la hace nuestro grupo de la Universidad de Sevilla, y hacemos transferencia de conocimiento desde una universidad pública. Se han hecho estudios a nivel internacional que indican que con la monitorización de los sistemas agrarios, con sensórica remota (satélites) y con sensórica próxima (en las plantaciones), incluyendo la inversión en estos procedimientos, permite reducir entre un 30 y un 40 por ciento el gasto en fitosanitarios.

Ponga ejemplos de indicadores que permiten tomar mejores decisiones.

Tenemos dos tipos de sensórica: la multiespectral, que tiene hasta 11 bandas, y la hiperespectral, que tiene hasta 537 bandas. Con esas bandas se calculan índices de vegetación para objetivos como ver el vigor de la planta, que orienta sobre la existencia o no de malas hierbas o de plagas, o la existencia de cuál va a ser la cosecha. Otro índice es evaluar el estrés hídrico de un cultivo, para ver si se está regando en el momento adecuado. En la experiencia directa que estamos realizando con la Federación de Arroceros, vemos que midiendo el caudal de agua que llega a las tablas de arroz, y analizando la salinidad del agua en cada punto de ese circuito cerrado, lo que hace un operario con un detector, le aporta al agricultor información crucial para mejorar su capacidad de gestión, ahorrar mucho dinero. Tengamos en cuenta la influencia de la salinidad en el Bajo Guadalquivir en periodos de sequía, cuando la marea introduce mayor nivel de sal al río. Conocer al detalle ese porcentaje de tapón salino permite gestionar mejor el bombeo de agua dulce a los cultivos por parte de los arroceros, y reducir el caudal utilizado para regadío.

¿Cuánto se tarda en procesar datos y en ofrecer un análisis?

La enorme cantidad de datos que conseguimos son procesados mediante algoritmos que elabora el equipo de Víctor Rodríguez Galiano, especialistas en inteligencia artificial, y en 24 o 48 horas sus resultados pueden ser utilizados por el sector agrícola. La velocidad de respuesta es muy importante, porque estamos analizando un medio vivo, donde los indicadores no son constantes ni invariables, sino todo lo contrario, y para tomar decisiones que solucionen, es vital la inmediatez.

¿Cómo le ha afectado a la implementación del proyecto la grave sequía, que ha impedido a los arroceros sembrar para la próxima campaña?

Empezamos a monitorizar en el año 2020, que sí hubo cultivo al 100%. En el año 2021 se plantó el 50%, en el año 2022 bajó al 30% y en el actual no hay nada que salga al mercado, aunque en realidad sí hay algunas plantaciones. Por ejemplo, en la finca Hato Blanco hay 2.000 hectáreas plantadas. Porque el sector arrocero no puede parar totalmente en seco, necesita seguir evolucionando en el uso eficiente de fitosanitarios y en el cada vez menor impacto medioambiental. Las normativas europeas cada vez son más estrictas. Y necesitan tener hectáreas que les sirvan de semilleros para la siguiente cosecha. Se hace en terrenos de arroceros que tienen pozos legales y no dependen solo del agua que se asigna vía Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

¿Qué tipo de drones y de sensores utilizan para sus investigaciones?

Tenemos de dos tipos: un hexacóptero, de ala rotatoria; y un dron de ala fija que tiene despegue vertical y mucha autonomía de vuelo, permite observar 2.000 hectáreas en una jornada. A esos aparatos, en tanto que plataformas aéreas, les ponemos diversos tipos de cámaras: hiperespectral, multiespectrales, cámaras Lidar, y cámaras térmicas. Y además usamos otro tipo de sensórica: un espectroradiómetro de campo, lo estamos aplicando a 100 muestras de suelo en arrozales sevillanos dentro del proyecto para la Agencia Espacial Europea. También tenemos sensórica fija, con cámaras que miden diariamente la evolución de la fenología del cultivo. Y sensores que miden en un metro cuadrado el nivel de verdor en las hojas y el vigor de las plantas. También tenemos sensores de salinidad. Y queremos instalar sensores de temperatura del agua, porque la temperatura influye mucho en que los procesos naturales vayan a un ritmo u otro.

¿Han presentado ya en algún congreso de especialistas resultados preliminares de sus investigaciones en relación a este proyecto?

Iremos el próximo año a hacerlo tanto a los principales congresos internacionales de teledetección como a los de agricultura de precisión.

¿En qué se percibe más la influencia del cambio climático sobre la producción agrícola?

El cambio climático es una evidencia, y está impactando en la capacidad de producción agrícola. Por ejemplo, la fuerte reducción de la cosecha de cereales en 2021 y 2022, al ser tan prolongadas las rachas de fuerte calor en meses como julio, y afectar a la capacidad de las plantas para mantener vigor y desarrollarse. Muchos agricultores, ante este panorama, se han dado cuenta de que no es una racha puntual, sino que es un fenómeno estructural, y se plantean dejar de dedicarse a los cultivos que tradicionalmente han trabajado, y cambiarse a otros.

Con los datos y análisis que ustedes les aportan, ¿qué decisiones pueden tomar para mitigar el cambio climático?

Por ejemplo, les sirven para determinar las fechas óptimas de siembra. También para elegir las variedades adecuadas que están mejor adaptadas a las nuevas condiciones ambientales bajo el cambio climático. Sirvan para gestionar mejor los riegos.

¿Proyectos como MoniCa y SAMA van a tener continuidad?

En eso estamos con esos dos proyectos regionales. MoniCa concluye el 31 de julio y SAMA el 31 de diciembre. Ya ha habido nueva convocatoria y hemos solicitado hacer una segunda fase. A nivel nacional, queremos participar en un proyecto centrado en la sequía y el arroz, donde está involucrado la Comunidad Valenciana. Y a nivel europeo, como somos proveedores de la Agencia Especial Europea, confiamos en poder llevar a cabo más proyectos.