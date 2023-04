El sorteo de la ONCE del Santo Entierro Grande toca en Andalucía

“Tenía mucha ilusión por dar un premio pero no me lo esperaba tan pronto. Ha sido una grata sorpresa”, reconocía esta mañana. “Han sido dos semanas de aprender, empezar a rodar y contento por emprender algo nuevo en la vida”, explica. Pablo Jiménez trabajaba antes en una compañía financiera pero un accidente de tráfico le dejó sin movilidad en el brazo izquierdo y ha comenzado una nueva trayectoria laboral dentro de la ONCE como vendedor. “Lo más gratificante es poder ayudar a la gente que lo puede necesitar porque estamos atravesando una situación bastante delicada y estoy muy, muy contento -comenta-. Ten en cuenta que nosotros lo que vendemos es ilusión y me hace mucha ilusión haber repartido este premio”, concluye.

El sorteo del Sábado Santo también repartió otros 60.000 euros en Algeciras, con tres cupones premiados con 20.000 euros cada uno, y ha llevado premios de primera categoría en Galicia, Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana.