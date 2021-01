El ‘Sueldazo’ de la ONCE toca en Pino Montano

Un vecino o vecina de Pino Montano se ha llevado este primer domingo de 2021 uno de los Sueldazos que ofrece la ONCE en sus sorteos de fin de semana, dotado con 2.000 euros al mes durante 10 años, que suman 240.000 euros.

La suerte la ha dado Josefa Porras, vendedora de la ONCE desde 2017, en una de las puertas de entrada al mercado de Pino Montano, donde vendió el cupón premiado con la serie agraciada con el Sueldazo. “Es mucha alegría la que se siente –afirma esta mañana-. Todavía no me lo creo”. Josefa dio otro premio en el mismo mercado de 35.000 euros a las cinco cifras el verano pasado. “Sinceramente, ayer tenía una cosa aquí dentro y se lo dije a la frutera; voy a dar el premio, tengo ese pálpito, lo voy a dar hoy, ¡y mira!”, comenta entre felicitaciones de sus clientes. “Estoy supercontenta. Es un impulso de ánimo para todo Pino Montano con la que está cayendo, porque es un barrio muy necesitado, y una alegría para empezar el año”.

Sigue así la suerte de la ONCE fijada en este nuevo año en Andalucía después de que el Sorteo de Navidad repartiera el pasado 1 de enero más de 5,5 millones de euros entre Córdoba, Málaga y la localidad sevillana de El Viso del Alcor.

El sorteo de este domingo estaba dedicado al gentilicio de Manresa (Barcelona), Manresans, dentro de la nueva serie monográfica que la ONCE dedica a los gentilicios más desconocidos de España, y ha dejado otro cupón premiado con 20.000 euros a las cinco cifras en Cádiz.

El cupón de la ONCE ofrece, los fines de semana, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón del número y serie premiados en la primera extracción. Además, premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a los cuatro cupones de los números y serie premiados en alguna de las extracciones de la segunda a la quinta. 54 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del número premiado en la primera extracción. Y premios de 400, 200, 30, cuatro y dos euros.