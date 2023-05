El turismo y la vivienda centran el debate de los seis candidatos

Según ha dicho, "no se puede negar la evidencia de la bonanza económica" de Sevilla, con proyectos en marcha por valor de "300 millones", "20.000 nuevas viviendas" planeadas, en especial "400 VPO en construcción y 1.500 previstas para 2024" y el impulso de asuntos como el tramo norte de la línea tres del metro (por parte de la Junta), la ampliación del tranvía o las rutas periféricas de tranvibús, defendiendo así su "capacidad de diálogo" con otras administraciones frente al "ruido y confrontación" del PP. En materia de turismo, ha apostado por buscar el "equilibrio" entre visitantes y residentes, "corregir" la masificación" y limitar los pisos turísticos e imponer una tasa a los viajeros.

El candidato de CS ha defendido su modelo de una "ciudad que funciona" frente a una Sevilla "estancada" que "deja este equipo de gobierno" y el de una ciudad "triste y apocalíptica" que dibuja el candidato popular. En materia de limpieza y vivienda, el alcaldable de la formación naranja ha apostado por la profesionalización de la empresa municipal, "para que no esté dirigida por políticos de carrera". "No se puede gestionar a golpe de planes de choque, que son mucho más caros".

En materia de vivienda, Sanz ha vuelto a acusar a Muñoz de no entregar ninguna VPO, prometiendo promover "8.000 viviendas en ocho años" y revitalizar Emvisesa, frente a la "parálisis urbanística" del PSOE y la "fuga de jóvenes" derivado de ello; prometiendo contra el calor "un corredor fluvial de 45 kilómetros, un plan de sombra para toda la ciudad y la recuperación de 19 bulevares". De otro lado, ha reprochado a Muñoz tanto no estar "en el día a día" de Sevilla, como la trama de Mercasevilla y los ERE y la inclusión de exconvictos de ETA en las listas de EH Bildu en Euskadi y Navarra.

La candidata de Vox ha reclamado las "infraestructuras pendientes" como la SE-40 y la conexión ferroviaria a Santa Justa y se ha comprometido a eliminar "políticas ideológicas inútiles". También ha pedido que sean expertos quienes estén al frente de Lipasam y que la empresa municipal de limpieza "no sea un cementerio de políticos que vienen de vuelta". En materia de seguridad ha exigido más agentes de policías.

Además, ha criticado la falta de VPO y ha afirmado al respecto que se pueden levantar hasta 8.000 viviendas "liberando suelo" y que se destinen a alquiler sostenible". Sobre el turismo ha señalado la necesidad de establecer "nuevos flujos" para evitar la excesiva concentración de visitantes en determinadas zonas y "no morir de éxito" y ha pedido consenso con el sector en cuanto a la tasa turística. Asimismo, ha puesto sobre la mesa un 'plan integral de sombra', con especial atención al centenar de parques infantiles que hay en la ciudad y "llenar de fuentes de agua potable toda Sevilla".

"No nos fiamos de la tasa turística por lo que pasó con el Alcázar, que todo iba a una caja común y se utilizaba ese dinero para cualquier ocurrencia", ha añadido Peláez. En el bloque del debate dedicado al cambio climático, la candidata de Vox ha criticado las "políticas restrictivas" del Ayuntamiento con el establecimiento de "zonas de bajas emisiones y el Plan Respira". "No se pueden aplicar las mismas medidas en Madrid que aquí. Eso es sentido común, no negacionismo".

Por parte de Susana Hornillo, candidata de Podemos, ha prometido "topar el alquiler", una moratoria a pisos turísticos y hoteles y "expulsar a los fondos buitres" frente al modelo del "pelotazo" que "comparten" el PP y el PSOE. Todo para revertir, ha dicho, la "expulsión" de hasta 30.000 sevillanos en los últimos 20 años.