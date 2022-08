Elena Reina, la sevillana aspirante a Miss Universo

1. ¿Cómo decides presentarte al certamen?

Realmente fue una casualidad, yo no sabía nada de este mundillo. Un día la cuenta del certamen me siguió en Instagram, vi que tenían inscripciones abiertas. Me llamó la atención el mensaje que transmitían, buscaban a mujeres empoderadas, seguras de sí misma y lo mejor sin restricciones en cuanto a medidas. Vi mi oportunidad y me lancé a la aventura.

2. ¿Cómo han contribuido tus estudios a esta decisión?

Vi que en el certamen no solo se juzgaba la belleza, había mucho peso en el activismo y la defensa de causas sociales. Al estudiar trabajo social, vi mi vocación y mi pasión, la moda, juntas en un mismo lugar. No dudé ni un segundo en apuntarme, era una oportunidad única.