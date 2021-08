Espadas critica que Moreno «se parece cada vez más a Ayuso»

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha criticado que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "se parece cada vez más" a su homóloga en la Comunidad de Madrid y compañera de partido, Isabel Díaz Ayuso (PP), en su forma de afrontar la pandemia de Covid-19, que pasa por "no hacer nada".

"La Comunidad de Madrid tiene una forma de atender la reducción de los contagios, que es no hacer nada, y otras comunidades entienden que tienen que ser más exigentes y restrictivas", y "veo que Moreno se parece cada vez más a Ayuso en este caso", ha argumentado Juan Espadas en una entrevista concedida a Europa Press al hilo de la gestión de la pandemia en Andalucía.

Al respecto, el también candidato socialista a la Junta ha considerado que, "ahora mismo, la autoridad sanitaria" en Andalucía --en referencia a la Administración autonómica-- está simplemente esperando que la vacunación siga adelante y que, de manera espontánea, se produzca el cambio de tendencia de la curva", porque, según ha abundado, no ve por parte del Gobierno andaluz "ningún otro elemento de introducir algún factor más para intentar acelerar el proceso de descenso de contagios".

En esa línea, ha señalado que "la actitud" que está tomando la Junta "en estos momentos no me tranquiliza", y ha insistido en señalar que la cifra de 1.000 contagios por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días que el Gobierno andaluz ha establecido como el umbral a partir del cual se pueden solicitar 'toques de queda' de madrugada --entre las 2,00 y 7,00 horas-- en municipios de más de 5.000 habitantes "debería revisarse".

"Creo que en los municipios que tengan cifras cercanas a esos mil contagios probablemente lo mejor sería haber actuado antes y no esperar a que lleguen a los mil", ha apuntado el también alcalde de Sevilla, quien ha agregado que "el problema no es ya, como era meses atrás, el de la presión hospitalaria, que es por el que dice la Consejería de Salud que no toma medidas, sino que la situación de presión se está produciendo en la Atención Primaria".

Al respecto, Espadas ha subrayado que, "en aquellos municipios con cifras de contagio tan altas, hay una tensión sobre un personal ya de por sí cansado, agotado, que tiene menos efectivos en vacaciones y que está impidiendo la normalidad" en la atención de "otro tipo de patologías", ya que "el personal que podría atenderlos está dedicado a rastreo de contagios Covid o sencillamente a Covid".

En esa línea, el dirigente socialista ha dicho que no entiende por qué desde la Junta "no se plantea que es urgente reducir la tasa de contagios y tomar algunas medidas adicionales, como están haciendo otras comunidades autónomas", y al respecto ha citado el caso concreto de la Comunidad Valenciana, gobernada por el socialista Ximo Puig, cuya política, según ha abundado Espadas, le da "mucha más tranquilidad", porque es "más exigente", y está "convencido de que va a tener resultados más inmediatos que la que se está produciendo en la Comunidad de Madrid y Andalucía".

Preguntado por el papel que está jugando el Gobierno central en la gestión de esta fase de la pandemia, Espadas ha respondido que "ya somos mayorcitos" y "estamos en un momento en el que las comunidades autónomas" y, por tanto, la Junta de Andalucía, "tienen plena capacidad y articulado el procedimiento para poder avanzar más o menos según considere".

"Lo que no puede ser es que el Gobierno andaluz quiera que venga el Gobierno de España a resolverle lo que no es capaz de resolver o decidir", ha agregado Juan Espadas, para zanjar que "aquí cada uno ha tenido su momento: el Gobierno de España lo tuvo, y ahora lo tienen las comunidades autónomas".