Espadas: «Tengo la ilusión de volver a reactivar la militancia»

Ante ello, manifiesta que "los socialistas no sabemos estar quietos ni parados. Queremos volver a la calle, volver a escuchar a la gente, volver a hacer nuestras sus propuestas, recomendaciones y necesidades y trasladarlas al Parlamento, o sencilla y directamente al Gobierno andaluz". En este sentido, sostiene que "nos queda un trabajo arduo por delante, pero también ilusionante", en el que contará con el respaldo de todos los compañeros de la provincia de Sevilla al tratarse de una agrupación "determinante" por ser la más grande y la de mayor responsabilidad institucional en gobiernos locales.

Por su parte, la secretaria general del PSOE de Sevilla, Verónica Pérez, ha querido compartir la alegría de "volver a reencontrarnos" en una reunión presencial de la Comisión Ejecutiva Provincial "tras largos meses de pandemia" y de "acompañar a Juan Espadas a horas de su proclamación como secretario general del PSOE andaluz".

Pérez ha garantizado el respaldo unánime del socialismo sevillano a Espadas al frente de la organización regional y ha certificado que "estamos preparados para volver a gobernar la Junta" con el líder regional socialista como presidente "por responsabilidad y porque la ciudadanía nos necesita". Ha subrayado que los últimos dos años están siendo extremadamente difíciles en la comunidad por una pandemia "que no termina de irse" y ante la que "no podemos bajar la guardia", y en la que el Ejecutivo de Juanma Moreno "no ha estado a la altura, ni tampoco en la defensa de los intereses ciudadanos".

Ha insistido en que en el PSOE de Sevilla "no perdemos ni un minuto y estamos trabajando, conectando con los sevillanos y los andaluces para devolver a la Junta al PSOE con Juan Espadas presidente", apelando a la "complicidad compartida" que la organización socialista tiene con los sevillanos que confían mayoritariamente en el partido.