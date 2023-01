Extraña experiencia paranormal en el Panteón de Sevillanos Ilustres de Sevilla

No es una experiencia larga, todo lo contrario, mi testigo tampoco quería extenderse en explicaciones, sólo me dijo: «Tengo que hablar contigo de algo que me pasó y que quiero que escuches y me digas tu opinión». De esta forma Javier se diría a mí hasta que nos vimos en una céntrica cafetería sevillana.

Allí, entre saludos y charla banal me decía: «Yo he sido alumno del colegio «Buen Pastor» de Sevilla. Un día me pasó algo muy extraño. Estaba en la cripta de Bellas Artes, en el Panteón de Sevillanos Ilustres, allí abajo enseñando a los visitantes la cripta y las tumbas de la gente que está allí abajo y demás, algo que, además nos hacia aprendernos de memoria. La cosa es que aquella tarde no entró ni un alma, nadie. Llegaba la hora de irnos y mi compañero salió para ya irse, yo me quedé dentro recogiendo algunas cosas que tenía sobre la mese junto al crucificado. En ese momento sentí como una voz, alguien como si llamara, pensé que era arriba o que era mi compañero gastando una broma. La cosa es que subí las esclareas pero no había nadie. Bajé de nuevo y sentí esa voz de nuevo» decía.

«Me tenía tan intrigado que, en un momento determinado comencé a ver de dónde podía salir y, en ese momento, sólo escuché golpes que parecían venir de la tumba de Gustavo Adolfo Bécquer. Me acerqué pero nada aunque era muy cerca. Con miedo fui yendo nicho a nicho hasta que localicé de donde venían aquellos sonidos y era del nicho de Cecilia Böhl de Faber, de «Fernán Caballero» que es el fantasma que allí se aparece. Me espantó, aquellos sonidos salían de allí inconfundiblemente y mira, no me lo pensé y cogí mis cosas y salí de allí corriendo, no volvía aquedarme solo nunca. ¿Qué pudo ser?» preguntaba para finalizar.

Realmente la Facultad de Bellas Artes y este punto en concreto, el Panteón de Sevillanos Ilustres, tiene mucho misterio, ya entre 2001 y 2004 fuimos los únicos que investigamos allí a petición de la propia Facultad. Los resultados fueron muy bueno, con varias psicofonías y otros argumentos para hablar de lo inexplicable en si interior. De alguna forma lo que sintió Javier pudieron ser parafonías -descartando cualquier otra causa- y los sonidos pudieron ser los típicos raps que suelen ser «anunciadores».

Hace ya un par de años bajé -también en fechas recientes- al lugar, de nuevo e hice diferentes pruebas, en una de ellas, sólo, junto al nicho de Cecilia, dije: «Cecilia, ¿estás aquí con nosotros?» y en la inclusión, se puede escuchar, perfectamente: «Si, estoy...» No sé de donde vienen esos sonidos que llamamos psicofonías pero si se que en un punto donde no hay nadie, donde estaba yo sólo y las máquinas de grabación, en este caso una grabadora Zoom, estaba totalmente aislada, es poco menos que imposible. ¿Qué sucede en el Panteón de Sevillanos Ilustres? La esencia pura del misterio que lo llamo yo.