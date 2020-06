Fallece Rafael Valencia, director de la Academia Sevillana de Buenas Letras

Cuenta con más de un centenar de publicaciones sobre la Sevilla árabe y la historia de al-Andalus. Entre las relacionadas con la Sevilla árabe destacan 'La cora de Sevilla en el Tarsí al-ajbar de Ahmad b. Umar al-Udri', 'Andalucía Islámica. Textos y Estudios, Granada, IV-V' (1986); 'La pervivencia de la ta marbuta por construcción en idafa en la toponimia medieval sevillana de origen árabe', 'Philologia Hispalensis' (1987); 'Sevilla musulmana hasta la caída del Califato: contribución a su estudio' (1988); 'Islamic Seville, its Political, Social and Cultural History', en The Legacy of Muslim Spain (1992,1994); 'El espacio público de la Sevilla árabe: la ciudad como escenario', 'Stylistica 5' (1997-98); 'Los Banu-z-Zubaydi de Sevilla', 'Anaquel de Estudios Árabes 12' (2001); 'La formación de al-Andalus', 'Encuentro número 392' (diciembre 2004); 'La pervivencia de Isidoro de Sevilla en al-Andalus', 'Sevilla siglo XIV' (2006); 'Fès et Séville à l'époque almohade', entre muchas otras.