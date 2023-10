Fallece Sor Corazón, la monja más anciana del Convento Madre de Dios

La priora del Convento Madre de Dios, Sor Patricia, nos cuenta que “no ha sufrido, gracias a Dios. Nuestra querida Sor Corazón de María siempre decía estoy bien, aunque no fuera así”. Uno de los pulmones ya no le funcionaba y el cuerpo, dada su avanzada edad, no respondía al tratamiento. Por eso las hermanas la llevaron a Urgencias del Hospital Virgen del Rocío, donde murió ayer domingo. Estuvo en todo momento acompañada por Sor Patricia, Sor Adela y Sor Cristina. “Sor Corazón escuchaba ayer cómo rezábamos por ella y nos miraba con cara de paz”.

A partir de ahora esta comunidad de religiosas seguirá aún con más empeño las enseñanzas de Sor Corazón. Como bien dice sor Patricia: “Vivimos, aún más con esperanza y caridad, y con humor”.

Sor Corazón residía en este convento sevillano desde los años 70 del siglo pasado, donde llegó por la fama de santidad de la venerable sor Bárbara de Santo Domingo (conocida popularmente como la hija de la Giralda), mística sevillana muerta a finales del siglo XIX en olor de santidad. “Fue un fraile dominico quien trajo a sor Corazón a Sevilla, conocedora de los milagros de Sor Bárbara fallecida en nuestro convento el 28 de noviembre de 1872”, explica sor Adela.

Francisca Rodríguez Mata (nombre de pila de sor Corazón) nació en Ávila en septiembre de 1925. Tuve la suerte de conocerla en persona, y visitarla junto a mi cuñada médica que la atendió en numerosas ocasiones. En una conversación mantenida con sor Corazón en julio de 2023 me decía: “En mi casa mi familia me llamaba de pequeña Paquita. Cuando de muy joven vine a la Orden me pusieron Sor Corazón de María y desde los 20 años estoy dedicada a la oración y la vida de clausura en este convento. El Señor siempre me ha ayudado”.

También afirmaba con total convicción que “la vocación es cosa de Dios y de cada uno. La decisión es particular. La oración es lo más importante, Dios el primero, y la Santísima Virgen y Santo Domingo”.

La última vez que tuve la oportunidad de verla fue el pasado domingo 17 de septiembre, día de su 98 cumpleaños. Curiosamente un empresario sevillano del sector de la hostelería acudió por la mañana de ese mismo día al Convento Madre de Dios, haciendo entrega de forma anónima de un donativo a la comunidad. Cuando las hermanas se lo contaron a Sor Corazón le dijeron “¡Qué buen regalo de cumpleaños te han hecho!” y se puso muy contenta, ya que las monjas están pasando por apuros económicos; llevaba un rosario en las manos porque lo rezaba a diario. El empresario no tenía conocimiento de que ese día fuera el cumpleaños de sor Corazón. ¿Casualidad o providencia divina?

Bendita sea. Descanse en paz y que Dios la tenga en su Gloria.