«Hacer cine, series y documentales desde una perspectiva diferenciadora es la clave de nuestro crecimiento»

Es lo que debe darnos opciones de venta aunque lleguemos en segundo o tercer lugar. Por ejemplo, 'Nacido en Siria', porque no optamos en dar voz a los refugiados adultos, sino que bajamos la cámara y somos dimos voz a los niños. Y así es un documental diferente sin dejar de ser de calidad. Otro ejemplo, 'El viaje más largo', sobre la primera circunnavegación con Elcano. Nos hicieron muchas propuestas sobre ese tema pero las desestimamos porque todas eran de enfoque histórico y biográfico. La que aceptamos era diferenciadora: un paralelismo entre aquel reto y el primer viaje a Marte, para el que se calcula que se necesitará tantos años para llegar a ese planeta como los que tardaron en dar en barco la primera vuelta al mundo. Y afrontando en ambos casos gran cantidad de dificultades sin precedentes, y teniendo que desarrollar avances tecnológicos. Cuando se plantea un tema de modo atractivo y con un punto de vista diferenciador, el proceso de venta es más fácil. Por supuesto, no todas las ideas se nos ocurren a Manolo y a mí. En La Claqueta hay un magnífico equipo de profesionales, y también es importante la contribución creativa de muchos directores que han trabajado con nosotros y nos han propuesto temas y enfoques.

Sí lo hacemos. Por ejemplo, para 'La vida en llamas', analizamos qué audiovisuales se habían hecho sobre incendios, y llegamos a la conclusión de que si hacíamos uno rodando de modo muy inmersivo junto a los bomberos que trabajan en primera línea de fuego, sería de interés para distribuidoras y canales de televisión. Así fue, porque se ha visto en todo el mundo. En otros temas más vinculados a la actualidad, la velocidad es importante. Cuando hicimos 'Nacido en Siria', sobre la huida de niños sirios hacia Europa en la masiva salida de refugiados para escapar de la guerra en su país, si lo tienes terminado y se lo enseñas a una televisión alemana, por mucho que les guste no te compran los derechos de emisión si ya tienen dos documentales sobre refugiados sirios. Has de hacer uno muy bueno y ser de los primeros en tenerlo terminado. Pero nuestro criterio casi nunca es el de la velocidad, la prioridad para nosotros es crear audiovisuales con un punto de vista diferenciador a la hora de abordar la temática. En este sector, lo que sí es importante, como criterio general, es buscar un agente de ventas internacional para que como intermediario se encargue de la comercialización. Porque nosotros tenemos que dedicarnos a seguir produciendo otros audiovisuales.

Comenzamos decidiendo que durante los cinco primeros años no íbamos a hacer ni documentales, ni cortometrajes ni largometrajes. Solo centrarnos en hacer audiovisuales como 'spots' publicitarios, videos corporativos, páginas web y cualquier cosa que nos encargasen y permitiera que la empresa arrancara en su funcionamiento. Creo que esa decisión ha sido crucial para la consolidación de la empresa a lo largo de 21 años. Pronto logramos tener buenos clientes, facturación adecuada, personal contratado. Y con esos balances, y con una empresa ya rodada, dejando ya de hacer bodas porque teníamos ya muchos encargos publicitarios y eso nos garantizaba ingresos a la vez que poder descansar los fines de semana, nos planteamos al quinto año ir a entidades bancarias para conseguir financiación con la que realizar nuestras primeras producciones creativas: cortometrajes, documentales,... Me asombra la madurez empresarial que tuvimos cuando éramos solo unos chavales. Si hubiéramos empezado al revés, intentando hacer cortometrajes a partir de cero, que es la tendencia usual, la empresa hubiera durado muy poco.

En su reciente serie documental para televisión '548 días. Captada por una secta', emitida por Disney+, han logrado que la joven Patricia Aguilar, de Elche, y su familia, cuenten ante la cámara hechos y circunstancias de su vida privada que no son ejemplares. ¿Cómo se consigue que una familia acepte eso cuando ya había logrado lo fundamental, que era recuperar a su hija tras el calvario sufrido en la selva peruana?

Cuando nos enteramos de la noticia de su liberación y descubrimos esa historia, dramática pero con final feliz, pensamos en que era un tema que también tenía vertiente española y dimensión universal. Porque hoy en día cualquier familia puede temer que a sus hijos los capten de modo malicioso a través de redes sociales. Y puedo decir que tras su emisión seguimos teniendo una relación muy buena con Patricia y con su familia. Nos acercamos a ella, y a sus padres, mostrándoles cuál es nuestra trayectoria, qué hemos hecho, cómo nos gusta contarlo. Y de todo lo que huimos: el amarillismo, el cotilleo, el morbo, la prensa rosa. Y que sepan que es nuestra la decisión sobre lo que se cuenta y lo que no se cuenta. En nuestras series documentales, quienes aparecen no tienen capacidad de influir en lo que se incluye y en cómo se enfoca. Si no tenemos el control sobre la obra, si no podemos entrevistar a todas las personas que consideramos imprescindibles, nosotros no la hacemos y desestimamos llevar a cabo esa producción, sea idea nuestra o nos la encarguen. Por eso es aún más trascendental que nos ganemos su confianza. En este caso, les explicamos el componente divulgativo que para la sociedad tiene conocer la historia de Patricia. Los padres tenían un talante autocrítico, admitían que habían cometido errores en el pasado, y entendieron que aunque sería doloroso para ellos, podían ayudar a mucha gente para prevenir que no les suceda lo mismo. Y también ayudarse a sí mismos porque cuando cuentas muchas cosas en una entrevista amplia eso tiene un efecto de catarsis. Lo mejor para mí y para José Ortuño, que hemos codirigido la serie, fue cuando se la mostramos terminada para que la vieran antes de su difusión pública, y salieron emocionados y satisfechos, tras asimilar que es duro aparecer en algunos momentos como personas criticables por sus carencias o sus comportamientos del pasado.

¿Cuentan con asesoramiento de psicólogos para técnicas de persuasión a la hora de hacer ante la cámara esas largas entrevistas a los protagonistas de la serie, de las que se obtiene contenido esencial sobre su personalidad y sus vicisitudes?

En el caso de Patricia Aguilar, que sigue siendo alguien joven, y tiene muy reciente el trauma de lo que sufrió, para que se sintiera más cómoda, hablamos mucho previamente con su psicólogo. Después, hicimos unas conversaciones preparatorias con ella, para plantearle sobre todo de qué no quiere hablar, y entender el por qué. Para la grabación, creamos un entorno en el que ella no veía las cámaras mientras hablaba. Tenía delante un gran espejo en el que solo nos veía a José Ortuño y a mí. Detrás del espejo estaban todas las cámaras, los técnicos de sonido, etc. Así se consigue un nivel de desinhibición mucho mayor. Y le fuimos preguntando tranquilamente, con un tono respetuoso. ¿Estás cómoda? ¿Quieres que hablemos ahora de tal tema? ¿Lo hacemos sin entrar en lo morboso? Al final, se consigue una dinámica natural.

¿Cuáles son las películas de largometraje que van a estrenar próximamente?

El 27 de octubre será el estreno de 'Mamacruz', dirigida por Patricia Ortega, que se presentará en el Festival de Valladolid. Nos ilusiona mucho hacer más trabajos con ella. Se estrenó en el Festival de Sundance en competición oficial, tuvo una magnífica acogida. Tenemos en plena producción la película 'La mujer dormida', de Laura Alvea, y 'Se acabó la fiesta', la ópera prima de Elena Manrique. Y en los próximos meses arrancaremos la realización de películas con directores como Belén Funes y Guillermo Rojas.