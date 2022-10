Hay marcha en Nueva York, Málaga disfruta, ¿Sevilla se cabrea o silva?

Conociendo bastante el asunto desde que empezó en la pre-Expo, Málaga debe estar exultante con la reapertura del vuelo directo Málaga-Nueva York en perjuicio de Sevilla. Los medios de la capital de la Costa del Sol (perdón, y de Andalucía también) publicaron que en Sevilla se había armado la marimorena con el asunto. No debe ser verdad lo que cantaba Mecano, eso de que “no hay marcha en Nueva York porque los jamones son de York”, ya que las dos ciudades andaluzas iban a porfía, una porfiaba de noche y la otra de día.

Dice Sanz, el candidato del PP a la alcaldía, que no, que Sevilla ni de noche ni de día, que el alcalde actual llega tarde a todos sitios. La postura de Sanz es tan cómica como la del alcalde, éste último lleva desde 2017 con la canción del vuelo Sevilla-Nueva York y el señor Sanz es del mismo partido que podría haber pujado más por Sevilla para que el alcalde no le eche la culpa a la Junta del desaguisado, con el argumento de que la Junta quiere dañar a Sevilla porque aquí vienen muchos estadounidenses y, para ellos, tenemos más hoteles de alto postín que Málaga. Que Málaga sí, pero no que la Costa del Sol.

Los datos están ahí, por favor. El aeropuerto de Málaga mueve unos 20 millones de pasajeros al año y el de Sevilla unos 4 o 5 millones, es que no hay color especial que valga a favor de Sevilla en este aspecto, las cosas como son. Nosotros fuimos o somos la capital de la Costa del Guadalquivir que eran y son esos deliciosos lugares al lado del río donde nos repanchingamos, sobre todo en verano. Después, se acabó, aunque ahora con el clima duren más. Como no revivamos la playa de María Trifulca y hagamos la que Rojas-Marcos quería montar en San Jerónimo aquí no hay playa, vaya, vaya.

Málaga no sólo posee la Costa del Sol sino una temperatura uniforme y la playa de La Malagueta, además de un puerto con mucho potencial de ocio al que hace unos días llegaron cinco grandes cruceros de golpe que llenaron de turistas la ciudad. Nosotros no podemos ahondan el río para que pasen barcos de gran calado por decisión ecológica de la UE.

A su vez, el futuro son las tecnologías de todo tipo y a sus jóvenes empresarios y nuevos ciberproletarios les gusta el mar, les chifla el mar. Ahora mismo, Topgolf, la empresa que impulsa el campo de golf en el Sillicon Valley, en EEUU, está viendo si se instala en Málaga también. Y otra novedad que tiene a Málaga casi en el éxtasis: dicen los pronósticos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE) que dentro de 15 años Málaga y provincia gozarán de los mismos habitantes que Sevilla y su provincia y nuestra ciudad se habrá estancado, de hecho, algunas zonas de la provincia se están vaciando, como la Sierra Norte, que fue un coto de caza franquista y ahora, pese al turismo rural, no acaba de despegar porque aquí casi todo se deja al turismo y miren ahora para qué nos va a servir el turismo en un mundo en recesión.

Las condiciones de Málaga, más un alcalde muy emprendedor, han elevado a Málaga. Pero Sevilla debe apuntarse el mérito de que Málaga ha crecido y crece por su afán de pisarle la cola a Sevilla. Sevilla ha hecho una buena acción de estímulo con Málaga, mientras se olvidaba y se dormía en sí misma, Málaga ha sido un tábano que ha ido sonando por todas partes y captando atenciones, para alcanzar a Sevilla que votaba dócilmente al PSOE y miren lo poco que le ha servido mientras que Málaga apostaba por el PP y así ha logrado que el PSOE la mime. La Expo de Sevilla ha sacado a Málaga de su sopor, ha roto con la fijación que la ciudad de Picasso ejercía contra Granada. La Sevilla abandonada tras la Expo le ha hecho un buen servicio a Andalucía entera.

Ahora llega otra Expo a la que aspira Málaga, ya se puede ir agarrando los machos el presidente de la Junta como no la consiga, lo acusarán de “sevillanía” en su tierra malagueña y puede que lo destierren si pierde las elecciones algún día y desea regresar, si regresa.

Me da la impresión de que a la generalidad de los sevillanos todo esto les da igual. Tal vez estén como el probe Miguel, que no sale y se hace él su cafelito y se toma su vinito mientras el tiempo pasa y pasa y le pasa por encima. El cabreo de Sevilla ha llegado desde quienes piensan más en ellos y en las elecciones municipales que en Sevilla, ¿qué hubiera hecho Sanz para lograr el vuelo directo con Nueva York si los norteamericanos van a ir buscando el sol, el mar y la actividad tecnológica de Málaga? ¿Acaso nos está diciendo que sus colegas de la Junta son unos incompetentes?

La compañía que va a desarrollar el vuelo –United Airlines- ha expuesto sus razones: le trae más cuenta Málaga por lo que acabo de decir. Punto. Y a ese vuelo tal vez le sigan otros desde Miami o Houston. Es el dinero, y si el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, afirma que ha sido cosa de intereses políticos que muestre las pruebas. Todo es política barata. Aun así, tener un presidente de la Junta y una consejera de Economía, Carolina España, procedentes del lobby malagueño es como para no desvelarse ni un minuto, ahora se verán más obligados a construir el trozo de la línea 3 del metro, pero, ojo, que eso no se quede ahí.

Para mí la culpa de fondo es la falta de un tejido empresarial sevillano y poderoso, algo que venimos arrastrando desde hace siglos. Los medios de comunicación sevillanos no es fácil que se empleen a fondo en defender a Sevilla, les afectan choques de intereses políticos y económicos. Tal vez estemos más solos de lo que creemos, pero no importa porque vivimos en lo mejó der mundo. Ya nos arreglaremos, vámonos mientras a tomarnos una servesita. Convida Pedro Sánchez.