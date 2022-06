¿Hay una red de apuestas con conductores kamikazes?

Han proliferado los incidentes de este tipo y ha habido en Sevilla casos con huidas de conductores de la Policía o actos como el que informó este diario, ¿qué se puede esconder tras todo ello?

En comunicación con una persona me indicaba: «¿No habéis contemplado la posibilidad de una red de apuestas al respeto? Gente que puede ganar una pasta en unas horas, de habla de entre 50.000 y 200.000 euros y que consiste o en ir de un punto a otro en el menor tiempo posible y de forma kamikaze o de huir de la Policía el mayor tiempo posible». Las cantidades me parecen desorbitadas pero lo cierto es que no sabemos el alcance que tendrían esas pretendidas apuestas.

El hecho, que se apunta como una posibilidad, está ahí allá donde la Policía investiga ya casos en Málaga y Sevilla así como carreras ilegales y las motivaciones que pudieran esconder.

Cabe recordar que en Tenerife hubo, hace unos años (2015), un grave accidente que costó la vida a dos personas y que correspondía a una presunta apuesta tras conducir seis kilómetros en sentido opuesto. Si bien no es un caso aislado y se sean en toda España.

La estadística nos dice que los kamikazes son responsables de 140 accidentes al año con un resultado de entre 25 y 30 muertos.